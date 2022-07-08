T1／電豹女火辣徵選　草莓曾拍過偶像劇

桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊電豹女新人徵選會日前結束，13名來自各方舞技精湛的參賽者經3位專業評審共同討論後，今天(8日)正式公布最終入選名單，李佳芸(Jasmine)、張芸綺(Yuki)及蘇云鈺(草莓)3名女孩脫穎而出，期望下個賽季他們加入電豹女後，能為團隊注入更多活力。





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去年11月首度亮相的電豹女，在啦啦隊總監豆芽、舞蹈老師小帆攜手帶領下，成軍首年就有優異表現，更吸引不少粉絲，球團在近期休賽季特別針對電豹女舞技、陣容調整，5日舉辦徵選會從網路報名150名參賽者中，挑選出13位女孩進行現場決選，最終選出3位符合團隊風格、表現亮眼的女孩們加入。





3名新成員中，張芸綺(Yuki)雖然年僅21歲，卻已是職業舞者，更曾擔任Hito流行音樂舞團-Flash泰坦的舞者，她認為，電豹女帶給她充滿陽光活力、魅力四射的感覺，她說：「因為我本身很愛跳舞，再加上我覺得自己在跳舞時，是最有魅力的時候，因此我希望藉由舞蹈、電豹女，讓更多人知道我是誰。」





今年25歲的蘇云鈺，綽號草莓，擁有亮麗的外表，曾參與多部三立偶像劇演出，她說：「自己從以前就喜歡在舞台上表演的感覺，所以來報名徵選，期待自己加入電豹女後，可以和性感又有活力的電豹女們一起努力，傳遞給球迷更多正面能量。」





而綽號Jasmine、25歲的李佳芸，在徵選會展現出色演出，除了正式舞蹈表演優秀外，更在加分題中表演長笛，曾是外交部青年大使舞蹈組的一員，對於自己加入電豹女感到非常興奮，她說：「每次看到電豹女心情都非常好，她們是一群很有活力的女孩，啦啦隊也是球團很重要的成員之一，希望加入後，除了自己舞蹈可以更進步，也能和大家有很好的團隊合作。」



