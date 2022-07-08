蔡英文下令護林智堅　藍：捍衛學術倫理、台大校方硬起來

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凌濤表示，前年高雄市長補選，候選人李眉蓁遭逢論文抄襲爭議時遭受綠營批判，當時民進黨上下緊咬李眉蓁不放，如高雄市長陳其邁說「期待李眉蓁對這件事情能有更清楚的表態，告訴市民錯誤在哪裡，展現認錯誠意」、立委林俊憲說「難道按照國民黨的邏輯，作弊只抄一題就不算作弊了嗎？」、立委陳亭妃說「馬英九、江啟臣還有國民黨相關有很多的教授，你會讓你的學生這樣通過嗎？」、高雄市議員高閔琳稱「江啟臣本身還是大學教授，他能接受他自己提出這樣抄襲論文的市長候選人嗎」，現在要將同樣的批評送還給民進黨人，這是林智堅對桃園人最大的羞辱與傷害。
徐巧芯指出，總統蔡英文曾「鼓勵李眉蓁勇於面對質疑，好好回應說明」，為什麼同樣涉及論文爭議，蔡英文竟以總統之尊對林智堅說「智堅辛苦了」，請問複製貼上哪裡辛苦？何況林智堅抄襲兩份論文，是李眉蓁的兩倍！案件明明已進入大學內部審查，蔡英文何以能先入為主認定林智堅無辜，暗指這是「選舉抹黑」？行政院政委張景森更說「台灣不該再有碩班一定要寫論文的落伍迂腐觀念」，難道張景森是告訴全台灣乖乖寫論文做研究的碩士生迂腐？更令人不解的是，教育部竟然真的開始研議碩士在職專班不必寫論文，難道民進黨政府為了護航林智堅，寧願讓全台灣碩班的學術水準陪葬？
徐巧芯不解，有很多民進黨的大咖政治人物如鄭文燦、蘇貞昌、柯建銘等也都為林智堅護航，根本是「通堅」除罪化！如果林智堅這樣的抄襲可以被除罪化，那全中華民國的學術倫理跟學術素質都會被拉低。府院黨全部動起來救林智堅，蔡英文應該以民進黨主席身分出來說明，為什麼民進黨會提名這樣的候選人？還沒正式登記，一切都來得及！民進黨不要為了林智堅，賠上整個民進黨與整個中華民國的學術素質。
與林智堅同為台大國發所校友的林家興指出，論文抄襲爭議發生到現在心情相當沉重，但更要站出來為校譽發聲，許多台大教授都已撰文質疑林智堅抄襲及對學術倫理問題發聲，結果竟有教授的臉書竟然被「塔綠斑」網軍出征，國民黨要嚴正譴責利用網軍側翼出征說真話的人。而中華大學與台大都表示已收到檢舉，會在2個月內組成獨立委員會審查林智堅論文抄襲爭議，然而，我們也看到中華大學校董會董事長，即現任民進黨發言人李妍慧，竟然還跑去林智堅臉書下面留言「市長加油，一起勇往直前，衝衝衝」，公開請教民進黨發言團隊，為論文抄襲者護航，是要衝到哪裡去？只關心政權存亡的民進黨，真的要與林智堅一起陪葬？
林家興表示，外界期盼中華大學與台灣大學獨立公正公開審議，國民黨會持續與關注這件案子的台灣人民和學術界站在一起，也呼籲更多台大校友、更多台灣學術界的朋友站出來，一起堅決抵抗國家機器暴力介入學術，傷害台灣學術自由。