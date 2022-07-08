COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡英文下令護林智堅　藍：捍衛學術倫理、台大校方硬起來

▲國民黨今日召開記者會批蔡英文護航論文抄襲的林智堅，要台大校方硬起來。（圖／文傳會提供）
▲國民黨今日召開記者會批蔡英文護航論文抄襲的林智堅，要台大校方硬起來。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-07-08 15:23:112022-07-08 15:43:26

民進黨桃園市長參選人林智堅近日深陷論文抄襲爭議，民進黨全黨上下積極護航，中國國民黨今（8）日舉行記者會，國民黨文傳會副主委林家興、桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯質疑，自從蔡英文親自留言定調「抹黑」後，從行政院、教育部到科技部都開始護航林智堅，國家機器竟動起來挺抄襲，扭曲學術倫理規範，難道民進黨寧願為了一個林智堅，葬送中華民國的學術水準？三人並高呼「民進黨為抄襲護航，國民黨挺學術自由」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌濤指出，林智堅對外的回應不清不楚，還說有引用就不是抄襲，但其抄襲比例高達94.1%，只有5.9%原創。這不是抄襲，什麼叫抄襲？難道以後學生交報告只要自己寫5.9%就可以了嗎？教育部跟國科會曾頒訂標準，抄兩到三句就叫抄襲，現在林智堅抄了高達2萬字，卻不算抄襲，難道教育部要修改新的抄襲標準？這可以創金氏世界紀錄。

凌濤表示，前年高雄市長補選，候選人李眉蓁遭逢論文抄襲爭議時遭受綠營批判，當時民進黨上下緊咬李眉蓁不放，如高雄市長陳其邁說「期待李眉蓁對這件事情能有更清楚的表態，告訴市民錯誤在哪裡，展現認錯誠意」​​、立委林俊憲說「難道按照國民黨的邏輯，作弊只抄一題就不算作弊了嗎？」、立委陳亭妃說「馬英九、江啟臣還有國民黨相關有很多的教授，你會讓你的學生這樣通過嗎？」、高雄市議員高閔琳稱「江啟臣本身還是大學教授，他能接受他自己提出這樣抄襲論文的市長候選人嗎」，現在要將同樣的批評送還給民進黨人，這是林智堅對桃園人最大的羞辱與傷害。

徐巧芯指出，總統蔡英文曾「鼓勵李眉蓁勇於面對質疑，好好回應說明」，為什麼同樣涉及論文爭議，蔡英文竟以總統之尊對林智堅說「智堅辛苦了」，請問複製貼上哪裡辛苦？何況林智堅抄襲兩份論文，是李眉蓁的兩倍！案件明明已進入大學內部審查，蔡英文何以能先入為主認定林智堅無辜，暗指這是「選舉抹黑」？行政院政委張景森更說「台灣不該再有碩班一定要寫論文的落伍迂腐觀念」，難道張景森是告訴全台灣乖乖寫論文做研究的碩士生迂腐？更令人不解的是，教育部竟然真的開始研議碩士在職專班不必寫論文，難道民進黨政府為了護航林智堅，寧願讓全台灣碩班的學術水準陪葬？

徐巧芯不解，有很多民進黨的大咖政治人物如鄭文燦、蘇貞昌、柯建銘等也都為林智堅護航，根本是「通堅」除罪化！如果林智堅這樣的抄襲可以被除罪化，那全中華民國的學術倫理跟學術素質都會被拉低。府院黨全部動起來救林智堅，蔡英文應該以民進黨主席身分出來說明，為什麼民進黨會提名這樣的候選人？還沒正式登記，一切都來得及！民進黨不要為了林智堅，賠上整個民進黨與整個中華民國的學術素質。

與林智堅同為台大國發所校友的林家興指出，論文抄襲爭議發生到現在心情相當沉重，但更要站出來為校譽發聲，許多台大教授都已撰文質疑林智堅抄襲及對學術倫理問題發聲，結果竟有教授的臉書竟然被「塔綠斑」網軍出征，國民黨要嚴正譴責利用網軍側翼出征說真話的人。而中華大學與台大都表示已收到檢舉，會在2個月內組成獨立委員會審查林智堅論文抄襲爭議，然而，我們也看到中華大學校董會董事長，即現任民進黨發言人李妍慧，竟然還跑去林智堅臉書下面留言「市長加油，一起勇往直前，衝衝衝」，公開請教民進黨發言團隊，為論文抄襲者護航，是要衝到哪裡去？只關心政權存亡的民進黨，真的要與林智堅一起陪葬？

林家興表示，外界期盼中華大學與台灣大學獨立公正公開審議，國民黨會持續與關注這件案子的台灣人民和學術界站在一起，也呼籲更多台大校友、更多台灣學術界的朋友站出來，一起堅決抵抗國家機器暴力介入學術，傷害台灣學術自由。

內幕／藍桃園提名心結待解　林智堅論文風波加速整合進程

林智堅論文抄襲　朱立倫連問兩次蔡總統：妳能接受嗎？

王鴻薇赴中華大學籲速審林智堅碩論　校方調查中

林智堅爆抄襲！台大國發所聲明「狂出包」　網揪出5錯字

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀