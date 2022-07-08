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超前部署中元節？肯德基推出「咔啦整隻雞」：普渡會大賣

▲肯德基今日公布新品，推出「咔啦整隻雞」派對餐，整隻全雞5個部位全炸給消費者。（圖／記者董妍廷攝）
▲肯德基今日公布新品，推出「咔啦整隻雞」派對餐，整隻全雞5個部位全炸給消費者。（圖／記者董妍廷攝）

記者董妍廷/綜合報導

2022-07-08 15:44:412022-07-08 15:49:54

肯德基日前大動作預告將推出威脅蛋撻地位的新品，並在粉專貼出「炸屑」圖片，引來粉絲猜測「莫非是雞米花要回歸」？肯德基今（8）日正式揭曉新品，不想再被叫做「被炸雞耽誤的蛋撻店」，特地推出超狂新品「咔啦整隻雞」，全雞開賣立刻引起網友發問：「這是要拜拜嗎」、「拜拜全雞肯德基就可以買到」、「七月半大賣」。

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肯德基今（8）日宣布，推出速食界首創超狂新品「咔啦整隻雞」，一次吃到5個部位，不只有一整隻雞，還搭配三種全新醬料，讓消費者自由發揮搭配，包括經典台味的蒜味沙茶醬，有濃郁的沙茶蒜味香氣，以及受到廣大粉絲喜愛的韓式辣醬，甜辣風味讓人想一口接一口，還有具美式風味的蜂蜜芥末醬，口感甜香溫和。

▲肯德基推出超狂新品「咔啦整隻雞」，派對套餐內附3種醬料。（圖／實習記者董妍廷攝）
▲肯德基推出超狂新品「咔啦整隻雞」，派對套餐內附3種醬料。（圖／記者董妍廷攝）
業者表示，無論是親友團聚，或是跟上現在最流行的露營，都很適合預定「咔啦整隻雞」派對餐，原價999元，嚐鮮價899元，內含「咔啦整隻雞」之外，還有2份香脆大薯、原味蛋塔1盒、大瓶百事可樂及3種沾醬，派對餐需要至少1天前在PK雙饗卡App預定，7月12日早上10:30正式開放搶購，全台限量1.4萬份，售完為止。

▲「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，內容含咔啦整隻雞、香酥大薯2份 +原味蛋撻1盒、可樂1瓶、3種沾醬，嚐鮮價899元。（圖／實習記者董妍廷攝）
▲「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，內容含咔啦整隻雞、香酥大薯2份 +原味蛋撻1盒、可樂1瓶、3種沾醬，嚐鮮價899元。（圖／記者董妍廷攝）
炸雞品牌頂呱呱則自即日起至7月10日期間，限時推出5支雞腿188元，平均單支雞腿37.6元，且能用49元銅板價加購明星商品呱呱包、紅茶雪泥（L）或35元指定飲品2杯。

▲頂呱呱推出5支雞腿188元，並能用49元加購呱呱包、紅茶雪泥或35元指定飲品2杯。（圖／業者提供）
▲頂呱呱推出5支雞腿188元，並能用49元加購呱呱包、紅茶雪泥或35元指定飲品2杯。（圖／業者提供）

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