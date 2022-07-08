林智堅論文抄襲 朱立倫連問兩次蔡總統：妳能接受嗎？
國民黨主席朱立倫今（8）日出席國民黨新竹縣黨部提名典禮，有關新竹市長林智堅深陷論文抄襲爭議，朱立倫直言，自己和總統蔡英文都曾當過教授，連問2次蔡總統「妳可以接受嗎？」只要把這個論文拿來跟品質月刊、研究報告、其他論文一比，「妳做教授的人難道還不懂嗎？」
林智堅論文爭議延燒，國民黨內喊話林智堅，若講不清楚就該退選。朱立倫說，他本身是台大教授出身，「這是一個基本的倫理」。如果一篇論文從頭幾乎抄到尾，不管抄幾篇論文都是一樣的，任何只要在學界待過的人，任何還稍微有一點學術良知的人，都不能接受。
今日戰鬥藍有活動，沒有邀請你？朱立倫說，國民黨各地都有活動，不要受到分化，最重要的就是團結勝選，新竹縣在縣長楊文科帶領下，是最好典範，團結就是勝選的關鍵；至於苗栗縣長部分，因SOGO案被判重刑的立委陳超明表示要參選洗脫冤屈，朱立倫說，他知道陳超明心中有委屈，不解為何判重刑，相信司法會還他清白。
此外，針對國民黨以視訊參與海峽論壇，朱立倫說，對民進黨來說，兩岸最好天天衝突最高興，對國民黨來說，任何民間交流都應該正面肯定，應該秉持正面立場，他誠心希望兩岸持續交流、對話、和平。