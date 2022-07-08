郭雪芙被笑「御飯糰」　走心狠K陳柏霖

陳柏霖、郭雪芙在律政職人劇《正義的算法》裡法庭鬥智，戲外常有趣味互動，陳柏霖會笑郭雪芙的劇中髮型是「御飯糰」，郭雪芙還在其中一場拿包包痛打陳柏霖的戲，因為包包上掛有聽診器，讓陳柏霖下戲後直呼超痛，幸虧沒有受傷。陳柏霖也不時被同劇演員逗笑，包括侯彥西一邊吃餅乾一邊搞笑的戲，讓他差點笑到演不下去，另有一段是臨時演員的搞笑台詞「我的燕窩沒有窩」，也讓他狂笑無法講台詞，只能大笑喊「讓我休息一下」、「先給我喝一口水」，妥妥的成為律師團中的NG王。
《正義的算法》最新故事出現由童星王宥謙飾演的天才兒童「蘇逸豪」，智商高達145，卻執意上法律事務所控告自己父母妨害自由，要解除親權，也拉出華人父母親教導小孩，時常以「我是為你好」作為出發點，雖然蘇逸豪的父母親願意讓他逐夢彈鋼琴，但不准他玩樂團，讓他過得相當痛苦，進而探討「如果不喜歡，為什麼不能放棄呢？」該集後段，更透過王宥謙之口喊出該集金句：「我才11歲，你們老是要我活得有意義，但我只想活得更有意思。」
另一個故事是劉浪（陳柏霖飾）最好的朋友徐達恩（侯彥西飾）也因為一場商場生意上的錯誤投資，竟意外成為自己的被告，劉浪與林小顏（郭雪芙飾）一邊支援自己的當事人，另一邊則暗地調查真相，意圖為好友申冤。劉浪展現刀子口豆腐心的性格，一邊罵徐達恩很笨，但又不時關心對方情緒，被稱為是「最棒好朋友」。陳柏霖曾表示自己的角色「亦正亦邪、時而正經時而胡鬧」，對至親兄弟的情意更在此故事中表露無遺。