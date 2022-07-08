他從《半澤直樹》演到《六本木Class》 都在逼人土下座!
改編韓劇《梨泰院Class》的日劇《六本木Class》7日開播，故事將韓版首爾梨泰院小酒館搬到日本東京六本木的居酒屋，竹內涼真扮演經營「二代目宮部」居酒屋的奮鬥青年宮部新，對抗由香川照之飾演的「長屋控股」會長長屋茂。
日前記者會上，竹內涼真表示一直很想與前輩香川照之合作，終於在六本木見面，他透露2人對戲充滿刺激、緊張感，語帶玄機說：「拍攝總是火花四射呢！」果然首集播出才14分鐘，香川照之就要求竹內涼真向自己兒子早乙女太一「土下座」（日本獨有的下跪道歉方式），讓人聯想到他在《半澤直樹》飾演大和田曉逼人下跪的畫面，觀眾激動直呼：「香川照之很喜歡讓人土下座耶！」
《六本木Class》第一集中，有不少因應日本文化所做的細膩改編，除了土下座外，韓版以淋牛奶霸凌同學的場面，日版則改為番茄汁，還有因日本沒有在便利商店吃泡麵的習慣，該場景也未出現在日版當中，入境隨俗的調整，更加貼近日本觀眾的生活。
飾演男主角搭檔麻宮葵的平手友梨奈，以一頭髮尾挑染金色的造型登場，加上魅力十足的舞姿及說著英文的自信模樣，立刻吸住觀眾眼球，網友紛紛留言「太可愛了」、「發音很好耶」、「說英文也太迷人」，尤其平手友梨奈是原著作家趙光真親自推薦的演員，記者會當天，趙光真親自出席表示對該劇的支持，揭露當初推薦的始末，起因於觀賞電影《響-HIBIKI-》，發現平手友梨奈的角色與金多美所飾演的趙以瑞很相似，想著若由她來飾演該角色應該滿合適，因此向團隊做出推薦。《六本木Class》每週五獨家在bilibili播出。