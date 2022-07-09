最帥反派加入《航海王:紅髮歌姬》！1關鍵「案情不單純」
日本人氣漫畫《航海王》25週年第15部電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》話題不斷，除了找來《排球少年》女神球隊經理「潔子學姊」配音員名塚佳織擔綱新角色「美音」，也找來紅遍日本大街小巷的神祕歌姬Ado詮釋美音所演唱的每首歌曲；其中關鍵反派「高登」將由《咒術迴戰》「七海建人」津田健次郎配音，還有由《餘命10年》山田裕貴率領諧星組合「霜降明星」參與製作的「水母海賊團」。
日前剛過完51歲生日的「帥氣大叔」津田健次郎擁有高人氣，還被票選為最帥的男聲優之一，聲音獲粉絲公認聽了就會懷孕，團體「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介更是津田健次郎的頭號粉絲，不只一次告白喜歡津田先生的聲音，喜歡到可以聽一輩子。
津田健次郎詮釋過不少帥氣的角色：《咒術迴戰》七海建人、《遊戲王》海馬瀨人等，連偽娘的角色也能駕馭，2021年獲選「主演男聲優賞」；繼配音過《航海王》草帽海賊團廚師「香吉士」弟弟的角色「約吉士」，他再度獻聲《航海王》，並且是劇場版神祕反派「高登」，他的個人海報標語：「我們舉國歡迎他們！」似乎是衝著草帽一行人，讓人覺得案情不單純。《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月19日在台上映。