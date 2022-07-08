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8月育兒津貼增　民進黨：打造「敢婚、願生、樂養」環境

▲民進黨發言人謝子涵表示，民進黨政府針對解決少子女化政策的推動，可說是不遺餘力，不但滾動式檢討制度，也逐年增加相關預算。（圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人謝子涵表示，民進黨政府針對解決少子女化政策的推動，可說是不遺餘力，不但滾動式檢討制度，也逐年增加相關預算。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-08 16:31:09

行政院院長蘇貞昌昨日在行政院院會後宣布，從8月開始政府育兒津貼將從3500元提高到每月5000元，且自己帶或阿公阿嬤帶的幼兒皆可領。民進黨發言人謝子涵今（8）日表示，除了大幅提高津貼補助，也透過修法及政策調整，逐步、穩健落實總統蔡英文所重視的，以及國人殷切期盼的「敢婚」、「願生」、「樂養」的育兒環境，減輕年輕一代未來生活的負擔，政府所編列的少子女化預算，今年已超過800億元，明年更預計投入近千億元，持續就「增名額」、「加補助」及「減負擔」來推動更完備、更友善婚育環境。

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謝子涵指出，民進黨政府所推友善婚育政策，在「增名額」方面，推動「擴大平價托育與教保名額」，如社區公共托育家園、托嬰中心、準公共保母、準公共托嬰中心增加供應量，來提高招收名額，此外，也鼓勵更多公私部門投入興辦幼兒園，政府機關、軍警校院、公營事業等，得設置員工子女非營利幼兒園或教保中心，並要求興辦社會住宅留設一定空間作為幼托設施。

「加補助」部分，政府提高育兒津貼與托育補助，無論是自己帶，還是阿公阿嬤帶，育兒津貼從每月3,500元提高至5,000元；未滿2歲兒童送托公共化托育機構，托育補助提高為5,500元；送托準公共托育服務者，托育補助提高為8,500元；而孩童就讀公共化及準公共幼兒園的學費，每月也會全面降低至3,000元以下。

「減負擔」方面，謝子涵也點明，政府已修正「所得稅法」，將幼兒學前特別扣除額從2萬5千元提高至12萬元，增加近5倍，以減輕家長負擔。「300億元中央擴大租金補貼專案」亦針對新婚夫妻及育有未成年子女的家庭再加碼補貼，從本月起開始申請，10月就會核發補貼金額。

謝子涵也提到，去年政府也投入近百億元，打造全方位營造友善懷孕與生養環境，像是「擴大不孕症補助」方面，已有4萬多件通過資格審查、2萬6千人獲得補助，相較109年僅有19件，成長幅度十分驚人。以及「提高產檢次數」方面，已從10次提高到14次，使用人次較前年同期增加超過9%。

在「提高育嬰留職停薪津貼」方面，則從6成薪提高至8成薪，提高的2成由政府補助，申請人數較前年同期成長超過3成，其中男性成長高達8成；同時，在政府放寬育嬰留職停薪申請彈性可少於6個月後，男性勞工申請人數也大幅成長，從2,100多人成長到5,400多人，達1.5倍之多，有助男性分擔育兒責任。

謝子涵強調，蔡英文自2016年上任以來，民進黨政府針對解決少子女化政策的推動，可說是不遺餘力，不但滾動式檢討制度，也逐年增加相關預算，透過公私協力模式，鼓勵公部門與民間企業增設托嬰中心、托兒所，提高整體供應量，也對於不孕症擴大補助，其最終的目的，就是減輕年輕族群的負擔，打造「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

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