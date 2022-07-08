8月育兒津貼增　民進黨：打造「敢婚、願生、樂養」環境

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「加補助」部分，政府提高育兒津貼與托育補助，無論是自己帶，還是阿公阿嬤帶，育兒津貼從每月3,500元提高至5,000元；未滿2歲兒童送托公共化托育機構，托育補助提高為5,500元；送托準公共托育服務者，托育補助提高為8,500元；而孩童就讀公共化及準公共幼兒園的學費，每月也會全面降低至3,000元以下。
「減負擔」方面，謝子涵也點明，政府已修正「所得稅法」，將幼兒學前特別扣除額從2萬5千元提高至12萬元，增加近5倍，以減輕家長負擔。「300億元中央擴大租金補貼專案」亦針對新婚夫妻及育有未成年子女的家庭再加碼補貼，從本月起開始申請，10月就會核發補貼金額。
謝子涵也提到，去年政府也投入近百億元，打造全方位營造友善懷孕與生養環境，像是「擴大不孕症補助」方面，已有4萬多件通過資格審查、2萬6千人獲得補助，相較109年僅有19件，成長幅度十分驚人。以及「提高產檢次數」方面，已從10次提高到14次，使用人次較前年同期增加超過9%。
在「提高育嬰留職停薪津貼」方面，則從6成薪提高至8成薪，提高的2成由政府補助，申請人數較前年同期成長超過3成，其中男性成長高達8成；同時，在政府放寬育嬰留職停薪申請彈性可少於6個月後，男性勞工申請人數也大幅成長，從2,100多人成長到5,400多人，達1.5倍之多，有助男性分擔育兒責任。
謝子涵強調，蔡英文自2016年上任以來，民進黨政府針對解決少子女化政策的推動，可說是不遺餘力，不但滾動式檢討制度，也逐年增加相關預算，透過公私協力模式，鼓勵公部門與民間企業增設托嬰中心、托兒所，提高整體供應量，也對於不孕症擴大補助，其最終的目的，就是減輕年輕族群的負擔，打造「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。