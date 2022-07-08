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護士拋摔男嬰當出氣筒　判十三年上訴遭駁回

▲台中恐佈護理師重判1３年，上訴二審遭法官駁回(pixabay)
▲台中恐佈護理師重判1３年，上訴二審遭法官駁回(pixabay)

記者鄧力軍/台中報導

2022-07-08 18:02:44

台中市西屯區一家產後護理之家曾姓護理師，110年5月11日竟對出生僅28天的林姓男嬰施暴，狠心拋摔、頭撞工作台，造成男嬰顱骨骨折、出血，引發右側肢體障礙，台中地院一審依重傷害罪判她13年，曾女上訴求輕判，二審痛斥他背棄職業倫理、手段殘忍，且警方查出曾女並非首次對嬰兒施暴，將其上訴駁回。

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台中地院一審指出，曾女有護士執照任職西屯某產後護理之家3年多，因長期值大夜班、經濟不佳，110年5月11日清晨6點多情緒失控，抱起林姓男嬰讓他頭撞工作台，又趁吸奶時揮打、彈指臉部及額頭好幾下，甚至將他拋摔1公尺外鐵架，造成頭又撞擊鐵架。曾女仍不罷休，持續朝男嬰按壓、拍打，揉捏頭部及猛力搖晃，7點多交班時卻僅在嬰兒紀錄表上寫下「喝奶時發現左右臉不對稱」，同事驚見男嬰不對勁送醫，被檢查出頭顱骨折、顱內出血，檢方依重傷害罪嫌起訴她。


一審審理時，曾女辯稱壓力大，又因男嬰哭鬧才動手，法院以曾女身為專業護理人員，卻傷害男嬰造成顱骨骨折、顱內出血併痙攣嚴重傷害，家屬也直言不希望其他幼童受害，要曾受重判，法官審理後依重傷害罪判她13年。


曾女不服上訴，仍否認主觀有種傷害男嬰的故意，請求輕判；台中高分院二審認為，曾女犯行明確，還背棄職業倫理對嬰兒施暴，造成男嬰右半身肢體障礙、創傷性腦損，又以壓力大等自身因素，情緒控管不佳害無辜男嬰受牽連。法官認為，從監視器中發現，曾女連續朝男嬰頭部毆打、按壓，重摔至1公尺外工作台撞擊鐵架。法院直言，稍有惻隱之心的人，對待新生兒都會百般呵護，實在難想像曾是護理人員手段這麼殘忍，且曾過去就有對不詳新生兒施暴，認為原審量刑無違誤，駁回上訴。
 

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