連24紅！6月出口422億美元創單月次高、年增15.2%
財政部今（8）日公布今（2022）年6月出口422.0億美元創歷年單月次高，較5月成長0.3%，年增15.2%，已連續第24個月正成長。累計今年上半年出口2466.8億美元，年成長19.2%。展望未來，財政部表示，隨各國防疫措施相繼開放，有利全球經貿往來，高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用前景續受看好，國內半導體廠商亦積極擴充先進製程產能，加上又將進入外貿旺季，可望維繫我國下半年出口能量，惟俄烏衝突未歇、通膨壓力升高、新冠疫情反覆、供應鏈瓶頸等變數依然牽制國際經濟情勢，有待密切關注後續發展。
財政部指出，由於新興科技應用與數位轉型商機延續，缺料狀況逐漸緩解，以及出口產品價格調漲效益，我國6月總出口達422億美元，創歷年單月次佳，年增15.2%，連續24個月正成長；在國際物價上升、出口引申需求及半導體設備增購的帶動下，進口以375.6億美元寫下單月第3高，年增19.2%。累計1至6月，出口年增19.2%，進口增24.8%。
至於6月主要貨品出口動能不一，其中礦產品獲益於油價維持高檔，出口成長1.1倍，運輸工具受惠歐美市場對汽車與腳踏車零配件需求強勁，年增42.5%，基本金屬及其製品、電子零組件各年增24.8%、19%；光學器材則因消費性電子產品走疲，拖累面板價格重挫，年減25.7%，塑橡膠及其製品亦減4.4%。累計1至6月，除光學器材出口年減20.5%外，餘均呈正成長，以礦產品年增91.8%最高。
就主要市場來看，6月對日本、東協出口雙雙刷新單月最高紀錄，分別年增35.3%、27.2%，對美國創單月次高規模，年增27.9%，對歐洲增25.1%；對中國大陸與香港出口則轉呈下滑4.5%，終止連續28個月正成長。累計1至6月對5大市場出口值均創同期新高，年增率以對陸港成長9.5%最弱，其餘4市場皆增逾2成，以對美國年增29.5%居首。