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境外移入疫情風險日增　高市府防疫團隊即日起啟動疫調

▲針對國際間BA.4及BA.5疫情升溫，衛生局簡任技正潘炤穎表示，尚未接種疫苗的65歲以上長輩以及各類風險對象疫苗請盡速接種疫苗。（圖／高市府提供）
▲針對國際間BA.4及BA.5疫情升溫，衛生局簡任技正潘炤穎表示，尚未接種疫苗的65歲以上長輩以及各類風險對象疫苗請盡速接種疫苗。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-08 17:55:01

高雄市今(8)日新增3,286例COVID-19本土確診個案，盛行率達16.83%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。因應全球COVID-19 BA.4及BA.5病毒變異株盛行，市長陳其邁呼籲現階段接種疫苗是最有效的預防措施之一；高雄市疫情指揮中心也提醒入境居家檢疫者盡可能搭乘防疫計程車前往居檢場所，若需親友家屬接送，接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。

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▲接送入境民眾請落實防疫。（圖／高市府提供）
▲接送入境民眾請落實防疫。（圖／高市府提供）
同時，在親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、碰觸等接觸行為。接送完成後，應進行全車內外清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。請接機的市民朋友務必落實防疫措施，以避免感染。接觸後，如出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水等疑似症狀，請務必進行快篩，或前往醫療院所主動告知醫師曾接觸自國外入境者，以利醫師診察。

▲高雄市醫療防疫能量統計表。(圖／高市府提供）
▲高雄市醫療防疫能量統計表。(圖／高市府提供）
高雄市目前負壓隔離及專責病房總計1,727床，空床率63.2%。統計7/7 65歲以上確診長輩投藥率約94%，建議確診的長輩及符合用藥條件具重症高風險的市民朋友，應依醫囑指示儘早服用抗病毒藥劑，以降低重症死亡風險。

衛生局簡任技正潘炤穎也分析指出，根據統計截至7/7止，高雄市65歲以上長輩第四劑疫苗接種率23.6%（全國平均19.5%）；12-17歲青少年第三劑接種率56.8%，（全國平均56.4%），衛生局提醒目前國際間BA.4及BA.5疫情升溫，請尚未接種疫苗的65歲以上長輩以及各類風險對象（包含：長照機構住民、免疫不全患者、洗腎民眾、醫事人員、機場港埠及居家檢疫工作者、航空機組員、船員及機構與社福照護系統工作人員）儘速接種疫苗，民眾可逕上高雄市政府衛生局全球資訊網查詢合約醫療院所接種資訊，或登入「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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