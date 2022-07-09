男團當關主玩烏龜翹　見林襄脫口：翹「這部位」

中視《飢餓遊戲》本週日(7/10)到訪竹北進行外景，製作單位設計「購物發票累積賽」，藝人在殘酷賽制下，有人直接面臨破產危機，為了求勝各個用盡心機、爾虞我詐，遊戲競賽也讓藝人紛紛勝負欲高漲。
眾藝人頂著豔陽在竹北文化公園進行「找盒子累積財富」關卡，製作單位偷偷混入干擾任務，蔡黃汝跟峮峮不約而同被耗時任務纏上，成了悲情姊妹花。第一次上《飢餓》的本土劇男星徐亨，自有一套佛系玩法，不慌不亂慢慢走，沒想到這以慢制快的玩法反而運氣不差，累積不少財富。在「定點射箭」押注賽，樂天女孩林襄開大絕，竟然裝窮撒嬌要求王仁甫等現場男藝人贊助押注金，等到正式押注時才掏出預先藏在包包裡的財產，讓仁甫當場傻眼。
該集製作單位還特別邀來「影子計劃」的Ye!!ow、Bu$Y、Paper Jim擔任關主，三人氣場超旺，讓藝人闖關頻頻敗退。而負責擔任「烏龜烏龜翹」關主的Bu$Y，一見到林襄就相當害羞，還透露自己是「襄民」，當林襄問他等等要先翹哪裡時，Bu$Y直覺地說出「翹下半身」，充滿聯想的一句話引發一陣爆笑。
有一關藝人可以尋找題目盒進行答題，王仁甫一看到是有關老婆季芹的題目時信心滿滿，還直接把身上全部鈔票都押注，不料製作單位出了一題「請問季芹曾與哪位港星合作過同一部劇？」這問題讓王仁甫眉頭一皺，好奇心使然讓他不顧還在錄影，直接call out給季芹求證答案，他才得知原來老婆婚前曾與港星劉青雲合作過連續劇《一代皇后大玉兒》，王仁甫還被季芹反虧說不了解她，他則笑稱該劇播出時自己才小學一年級，夫妻倆一來一往鬥嘴相當有趣。精彩內容就在本週日(7/10)晚間8點中視《飢餓遊戲》播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。（編輯：楊穎軒）