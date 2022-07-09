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房市／北市危老降溫　專家：關鍵在這！

▲北市危老數量最多的是中山區，累計已經審核通過98案。（圖／NOWnews資料照片）
▲北市危老數量最多的是中山區，累計已經審核通過98案。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-09 08:00:00

根據北市建管處公布最新資料顯示，北市危老已經審核通過683案，不僅是一般的老屋主希望可以參與改建，大型的投資機構也趁危老改建利多，將老舊辦公、飯店趁機改建，不過危老改建在北市似乎已經有腳步放緩的跡象，統計今年上半年累計通過核准的案件北市共66件，而去年全年有210件，前年高峰則有296案，今年核准數量已經明顯呈現量縮。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前危老改建傳出時程規模獎勵可能落日，就吸引許多案子趕快送件，加上初期容易整合的案子都已經送件，因此北市危老審核通過的高峰期落在2020年，而近期因為造價大幅上揚，小面積土地的開發案成本大幅增加，整合者一方面有造價增加的壓力，一方面又要擔心未來連發包都成問題，而參與危老改建的地主與屋主也不願降低分回比例，因此小面積的危老案成為這波受影響最大的族群。

統計北市建管處資料顯示，北市危老數量最多的是中山區，累計已經審核通過98案，其次則是大安區83案、士林區80案、大同區77案、北投區71案，顯示市中心區域如中山區、大安區都是危老熱區，另外早期開發的大同區、北投區也都有不少個案參與。

若以近年核准通過的數量來看，高峰期出現在2020年的296案，2021年210案，今年上半年則只剩下66案，整體核准案量呈現明顯量縮，而觀察已經通過的危老案，通常所有權人越少越單純越容易整合，包括飯店業、飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳、整排的透天厝等，都成為這波危老政策下的受惠者。

曾敬德表示，由於這波造價上揚對於小面積開發成本增加甚多，整合者可能面臨無利可圖的狀況，近一年市場整合者有重回都更案的趨勢，一來都更時間較長，可以等待未來造價漲勢較為緩和，另外大面積開發的賣相也較好。

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