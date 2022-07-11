房市／新北土城住宅單價漲幅亮眼！專家嚗3大原因

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支撐房價的第2個原因為土城區為板南線上相對便宜區域，而許多購屋族因為工作與生活圈緣故，會選擇板南線末段站點購屋，進而找到鄰近捷運土城站的土城暫緩重劃區，此外，除了原有的捷運板南線交通優勢，之後萬大線二期也會在此區設站，雖然約需10年的等待期，但也為未來增添加分的條件。
原因三為自住剛需讓房價有撐，周佩妏表示，土城的購屋族群約有一半有地緣關係，更有許多新北市中永和、板橋一帶的購屋族受房價吸引跨區找屋，且多為自住剛需，不像部分重劃區因為置產客組成比例較高，若是因為重劃區發展不如預期或房市環境改變，置產客易有拋售情形，房價較不穩定。
周佩妏表示，土城暫緩重劃區自去年起陸續交屋，區域內約有近20棟新大樓，房屋均價為55-60萬，而鄰近的清水重劃區域，也有許多預售屋、成屋陸續成形，單價來到50-52萬左右。
也因這些屋齡新的社區大樓帶動，周邊近重劃區的中古大樓與公寓也雨露均霑，近重劃區的20年中古大樓單價約45-50萬，中古公寓則是單價38-42萬，目前市場上雖然買賣雙方態度略轉觀望，但因為土城暫緩重劃區的釋出量一向很少，因此若是有稀有釋出，仍很快會有自住需求的買方承接。