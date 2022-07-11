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房市／新北土城住宅單價漲幅亮眼！專家嚗3大原因

▲新北市土城區因有土城暫緩重劃區，再加上新舊屋屋齡落差大，因此拉抬住宅單價。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市土城區因有土城暫緩重劃區，再加上新舊屋屋齡落差大，因此拉抬住宅單價。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-11 08:30:00

信義房屋統計2022年截自5月的住宅平均單價，新北市各行政區中，2022年住宅單價與2021年住宅單價相比漲幅最大的行政區為土城區13.1%，在地專家表示，重劃區興起、板南線交通優勢、自住剛需強烈等3大原因支撐土城區房價。

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土城區的住宅單價漲幅亮眼，支撐房價的第1個原因為土城暫緩重劃區的興起，信義房屋土城重劃店專案經理周佩妏觀察，土城地區的新舊屋屋齡相差很大，土城暫緩重劃區屋齡多為1-2年，而周邊的中古屋多是20年的中古大樓與30多年的中古公寓，因此新舊屋差距大，也拉大住宅單價漲幅。

支撐房價的第2個原因為土城區為板南線上相對便宜區域，而許多購屋族因為工作與生活圈緣故，會選擇板南線末段站點購屋，進而找到鄰近捷運土城站的土城暫緩重劃區，此外，除了原有的捷運板南線交通優勢，之後萬大線二期也會在此區設站，雖然約需10年的等待期，但也為未來增添加分的條件。

原因三為自住剛需讓房價有撐，周佩妏表示，土城的購屋族群約有一半有地緣關係，更有許多新北市中永和、板橋一帶的購屋族受房價吸引跨區找屋，且多為自住剛需，不像部分重劃區因為置產客組成比例較高，若是因為重劃區發展不如預期或房市環境改變，置產客易有拋售情形，房價較不穩定。

周佩妏表示，土城暫緩重劃區自去年起陸續交屋，區域內約有近20棟新大樓，房屋均價為55-60萬，而鄰近的清水重劃區域，也有許多預售屋、成屋陸續成形，單價來到50-52萬左右。

也因這些屋齡新的社區大樓帶動，周邊近重劃區的中古大樓與公寓也雨露均霑，近重劃區的20年中古大樓單價約45-50萬，中古公寓則是單價38-42萬，目前市場上雖然買賣雙方態度略轉觀望，但因為土城暫緩重劃區的釋出量一向很少，因此若是有稀有釋出，仍很快會有自住需求的買方承接。

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