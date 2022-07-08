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安倍晉三身亡　蔡英文痛心：國際失去領袖、台灣失去摯友

▲日本前首相安倍晉三身亡，與總統蔡英文視訊成絕響。（圖／資料照）
▲日本前首相安倍晉三身亡，與總統蔡英文視訊成絕響。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-08 17:55:15

日本前首相安倍晉三於今（8）日行程遭槍擊不幸辭世，總統府發言人張惇涵表示，安倍晉三是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，總統蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼。蔡英文認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；台灣與日本同為民主法治國家，我國政府嚴厲譴責暴力不法行為。

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張惇涵表示，安倍長年以來推動台日關係進展不遺餘力。尤其是，面對這2年多全球疫情衝擊，安倍大力奔走，促成日本政府捐贈台灣「友情疫苗」。面對近年國際與區域政經局勢變遷，安倍堅持拓展自由開放的印太區域，更向國際社會大聲疾呼「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」。安倍不僅關切台灣的安全，更是堅定地與台灣站在一起，共同維護台海及區域和平穩定，為面臨各項戰略挑戰的印太區域，創造新的戰略架構與希望。

張惇涵表示，蔡英文責成外交部長吳釗燮、駐日大使謝長廷，向日本政府及安倍的親屬致以誠摯哀悼。蔡英文認為，雖然安倍離世，但台灣社會及人民，將永遠懷念他熱愛台灣的熱忱，以及畢生對台日關係的貢獻。台灣與日本也會繼續攜手互相扶持，向國際社會證明，「善的循環」不畏暴力，「善的循環」不會止息。

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