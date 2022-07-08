台灣搖滾黑電影經典開跑 史哲邀大家感受經典的狂躁撼動
「台灣搖滾黑電影經典」今(8)日正式開跑，高雄市副市長史哲表示，為搭配經典再現，高雄市電影館7月特別推出「台灣搖滾黑電影經典」專題。精選90年代台灣黑幫電影代表作：《少年吔，安啦！》、《南國再見，南國》、《只要為你活一天》，重現台灣黑電影中的激烈搖滾。電影館更在明(9)日《少年吔，安啦！》映後講座，邀請到劇中主要演員永遠的黑幫大哥高捷，現場分享拍片心得、暢談台灣電影發展。
史哲指出，台灣經典黑幫電影《少年吔，安啦！》銀幕首映迄今30年，更是台灣影迷心中「影迷許願修復清單」的第一名。謝謝國家影視聽中心藍祖蔚董事長與同仁們的用心溝通、張華坤製片離世前的允肯以及修復團隊的努力。這週末起，可以再次感受這部經典的狂躁撼動。
史哲指出，《少年吔，安啦！》由徐小明執導、侯孝賢監製，是首部在坎城影展「導演雙週」做為閉幕片的台灣電影。卻隨即因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》入獄遭獎項除名。該片原聲帶更是樂迷必收的新台語歌運動經典，無論電影或音樂，在在展現台式搖滾的純粹與狂放。
至於，曾獲選第49屆坎城影展正式競賽片的《南國再見，南國》，由侯孝賢執導、朱天文編劇。主要演員高捷、林強與伊能靜對戲張力十足，片中角色的宿命情節，暗喻出當年黑金政治與社會病態的問題所在；最後是《只要為你活一天》，是90年代台灣電影中相當特別的存在，以驚悚類型片大膽處理看似荒誕的台北都會故事；由林強飾演的阿峰無意間捲入一樁綁票案，卻因此讓身邊的人一起陷入危及生命的風暴。
「台灣搖滾黑電影經典」在今天正式開跑。電影館特別舉辦多場座談活動。明（9）日映後座談，邀請片中主要演員高捷，與影迷一同回顧當年拍片相關心得。10日則邀請艾比路唱片行創辦人陳建勳舉辦主題講座「無情的世界，無聲的所在：台灣搖滾黑電影經典」，在電影館以黑膠播放精選搖滾黑電影歌單。23日則由剪接大師、金馬獎特別貢獻獎得主廖慶松出席，在映後分享與侯孝賢、楊德昌等導演合作經驗，暢談台灣電影發展。