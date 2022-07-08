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台巴科大首批交換生結業　蔡英文讚：技職教育輸出典範

▲「台巴科技大學」首屆學生完成在台一年半的交換研習，今（8）日參與結業典禮，將所學帶回巴拉圭。（圖／台科大提供）
▲「台巴科技大學」首屆學生完成在台一年半的交換研習，今（8）日參與結業典禮，將所學帶回巴拉圭。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-08 18:40:29

台灣和巴拉圭共同合作在南美洲所建立的第一所高教學府「台巴科技大學」，首屆96位學生完成在台一年半的交換研習。總統蔡英文、巴拉圭費卡洛大使等人今（8）日出席在台科大舉行的「台巴科技大學」首屆學生結業典禮。蔡英文肯定台科大協助友邦育才有成、「台巴科技大學」是技職教育輸出典範。

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蔡英文致詞時表示，感謝並且肯定台科大克服文化、語言及地理的隔閡，協助友邦培育卓越人才，「台巴科技大學」是台灣和巴拉圭高等教育合作里程碑與技職教育輸出的典範，期許台巴科大成為最卓越年輕的大學之一，培育出最出類拔萃的工程師。

台科大校長顏家鈺說，「台巴科大」設立營建、機械、工業工程、資訊工程4個系所，2018年8月首屆先修班，由台科大外派教授赴巴國授課。2021年2月，首屆學生在升上大三時，克服疫情期間各種困難，進入台科大校園學習工程專業知識技能，體驗台灣高等教育與技職教育的特色，以及進步的基礎公共建設。他叮囑學生，帶著台灣洗禮過後的豐富知識回到巴拉圭，協助國家發展建設。

就讀機械系的Cristhian Samudio提及，在全英文環境下就讀對於他們未來職涯發展很有幫助，在台科大有機會接觸不同國家的學生與老師，能跟印尼、泰國、台灣學生一起做報告，是在巴拉圭沒有的體驗。他希望未來工作可以透過遠距，接到來自世界各地的專案。

工管系的Sofia Ramos說，「捨不得離開，希望未來還能來台灣繼續攻讀碩士學位」。María Jose Olmedo則分享「的確需要時間習慣這裡，但是現在這裡就像家」。

台科大國際長葉穎蓉表示，這群學生在生活中體驗國際化的氛圍，如與衣索比亞、印尼、越南等碩博士班學生以球會友，眼界變廣，對未來有更多想像。學生還需回到巴拉圭接受一學期實習課程，年底才能畢業。

她說，結業典禮除表達對學生的祝福，對台科大而言，也是成果的驗收，這是結合教育與外交的專案，複雜性很高，無前例可循，台科大所累積的國際經驗，是最大的收穫。

結業式尾聲由Ivan Ayala代表致謝詞，Ivan感性的說，距離巴拉圭最遙遠的地方，台灣是他們的另一個家鄉。顏家鈺也為他們別上由校友總會致贈的台科大徽章，祝福他們從台科大出發，再次展翅翱翔。

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