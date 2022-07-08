王力宏神隱半年「暴瘦一圈」 密友心疼揭近況：盡量祝福
王力宏、李靚蕾在紐約打官司，已經半年沒有公開露面，好友王宏恩今（8日）出席族語專輯《Muskun Kata一起我們》紀錄片放映會，透露上次和王力宏視訊是5月，最近聚會時王力宏暴瘦很多，但是精神不錯，會主動分享心情，「他家裡面的事情滿難講，我就是盡量祝福。」
《Muskun Kata一起我們》專輯是一張傳統古調結合當代音樂語彙的創作，王宏恩特別找來金曲製作人黃少雍合作《從前從前》一曲。「小時候從部落長輩那邊聽到許多傳說故事，是很生動、有趣的！也希望可以用部落的方式，把故事繼續傳下去。」王宏恩透過當代音樂的電氣元素，結合族語，講述一個個節奏明快又動人的傳說。
此外，近日傳出兩人在紐約的官司新進度是李靚蕾被判藐視法庭，對此，李靚蕾對外反擊「藐視法庭」一說是假新聞，透過律師發表聲明，指出：「事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有訴求，而李靚蕾小姐之請求均獲准。」
王力宏經紀人對《NOWnews今日新聞》表示：「紐約法院判決僅是有關管轄權，並未涉及實質爭議的判定。也沒有對方所聲明的『均獲准她的訴求』。」這個說法遭李靚蕾律師打臉，強調有紐約法院的判決書可佐證，容不得任何人惡意混淆視聽。