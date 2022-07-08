COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

王力宏神隱半年「暴瘦一圈」　密友心疼揭近況：盡量祝福

▲王宏恩（右二）透露好友王力宏婚變後暴瘦。（圖／風潮音樂）
▲王宏恩（右二）透露好友王力宏婚變後暴瘦。（圖／風潮音樂）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-08 20:00:00

王力宏、李靚蕾在紐約打官司，已經半年沒有公開露面，好友王宏恩今（8日）出席族語專輯《Muskun Kata一起我們》紀錄片放映會，透露上次和王力宏視訊是5月，最近聚會時王力宏暴瘦很多，但是精神不錯，會主動分享心情，「他家裡面的事情滿難講，我就是盡量祝福。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王力宏歡慶46歲生日，粉絲將祝福評論衝到46萬條。（圖／翻攝王力宏FB）
▲王力宏神隱期間暴瘦。（圖／翻攝王力宏FB）
《Muskun Kata一起我們》專輯是一張傳統古調結合當代音樂語彙的創作，王宏恩特別找來金曲製作人黃少雍合作《從前從前》一曲。「小時候從部落長輩那邊聽到許多傳說故事，是很生動、有趣的！也希望可以用部落的方式，把故事繼續傳下去。」王宏恩透過當代音樂的電氣元素，結合族語，講述一個個節奏明快又動人的傳說。

▲。（圖 / 李靚蕾微博）
▲李靚蕾（左）稱紐約法院駁回王力宏訴求。（圖 / 李靚蕾微博）
此外，近日傳出兩人在紐約的官司新進度是李靚蕾被判藐視法庭，對此，李靚蕾對外反擊「藐視法庭」一說是假新聞，透過律師發表聲明，指出：「事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有訴求，而李靚蕾小姐之請求均獲准。」

王力宏經紀人對《NOWnews今日新聞》表示：「紐約法院判決僅是有關管轄權，並未涉及實質爭議的判定。也沒有對方所聲明的『均獲准她的訴求』。」這個說法遭李靚蕾律師打臉，強調有紐約法院的判決書可佐證，容不得任何人惡意混淆視聽。
 

王力宏先下一城？蕾神駁斥：紐約法院最終判決非常明確

混血名模錯愛王力宏！風光嫁印度富商　突宣布「再婚」

王力宏、李靚蕾法庭二度交鋒　巧碰強尼戴普生日

王力宏退出演藝圈5個月終於開腔　親吐「2生日願望」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀