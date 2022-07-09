玩水愛注意！20年消防小隊長「保命5提醒」：這樣太危險
暑假是戲水旺季，但要如何安心玩呢？曾參與多項搜救任務，新北市慈福特搜分隊小隊長朱智群提供5個夏天玩水重要觀念：「攜伴、帶浮具、不逞強、避離岸流、選安全海域。」只要確實掌握並做到，讓玩水更無後顧之憂，盡情迎接夏天！
有20年消防救援經驗的朱智群表示，想要安心玩水，不管是到海邊踏浪、游泳、浮潛、潛水等，有5個重要觀念要記住：「攜伴、不逞強、帶浮具、選安全海域、避開離岸流。」出遊首重「攜伴」，一但遇到狀況，可以有同伴彼此照應；「不要逞強」入水，需評估自身的體力，同伴也不要鼓吹別人下水，或是在水下嬉鬧；遊玩的水域如果腳無法踏到底，就建議要穿上救身衣、或是帶浮具。另外，雖然秘境很誘人，但如果有意外，相對救援不易，建議選擇有救生員管理海域比較安全。
再者，以朱智群消防所學過的專業和實際出去救災的經驗來分析，海邊會有洋流，其中以「離岸流」是到海邊戲水時最大的安全威脅，離岸流就像是海中的河流，通常會發生在海底較深且長的位置，所以看似平靜無波的帶狀海面，反而會將人快速的帶離海岸邊，往外海飄流，應該避免在該處戲水。
朱智群建議，如果被洋流帶離海岸，很重要的一件事：「不要慌張的一直揮手！」他解釋，如果手一舉高，同時在緊張的情況下身體就會下沉，儘可能的告訴自己不要慌張，讓胸腔充滿氣產生浮力，平躺在水面上等待救援。
除了要遠離「離岸流」，還有一個海況也須要特別注意，朱智群表示如果不是要衝浪，不諳水性的民眾如果發現海浪已經是「白浪花」的狀態，意味著後浪往前浪衝擊，是風浪增強的警示，也需要特別注意。另外，下雨後也不應貪玩，伴隨而來的可能會是閃電、打雷，存在雷擊風險。