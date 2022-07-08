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陌生貓每天去女子家！好心「幫她理毛」：偶新來美髮師啦

▲國外一隻灰貓經常溜進女屋主家替她「理毛」。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲國外一隻灰貓經常溜進女屋主家替她「理毛」。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 21:18:55

看來貓貓可以開業了呢！大部分的浪貓因為警戒心強，不太會主動靠近陌生人，更別說還做出親人的舉動，但是國外有一名女子似乎是「天選之人」，不僅遇見一隻陌生貓咪天天溜進屋內，還會替她「打理頭髮」，讓她不禁懷疑：「我是被欽點了嗎？」

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▲潔西卡一年前發現「灰貓Grey Cat」經常出現在家附近。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲潔西卡一年前發現「灰貓Grey Cat」經常出現在家附近。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
根據《The Dodo》報導，一名叫做潔西卡Jessica Heidelberg的女子自從一年前搬到新家後，發現有一隻「灰貓Grey Cat」經常出現在住家附近，平時灰貓都獨自在街頭徘徊，偶爾會看見牠進入鄰居的家，但是有一天灰貓似乎決定要成為潔西卡家裡的一份子，便天天到她家報到。潔西卡發現灰貓雖然是浪浪，但是個性很可愛又會撒嬌，只是不喜歡一整天都待在屋內，因此潔西卡也總是讓牠隨意進出。

▲灰貓常常溜進屋內，直接把這裡當作自己家隨意進出。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲灰貓常常溜進屋內，直接把這裡當作自己家隨意進出。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
潔西卡表示，雖然自己不是灰貓的主人，但是牠似乎決定選中自己當作奴才，除了天天來家裡玩樂級吃飯，還喜歡趴在自己身上打盹，或是輕輕地咬她的臉，不過灰貓最喜歡替她「打理頭髮」，只要潔西卡坐在最喜歡的椅子上，灰貓就一定化身「美髮師」替她理毛、分享氣味，彷彿在對她說：「謝謝妳接受我！」

▲灰貓喜歡待在潔西卡身上。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲灰貓喜歡待在潔西卡身上。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲灰貓：奴才來，又到了美髮個時間了，讓本宮替妳好好打理頭髮！（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲灰貓：奴才來，又到了美髮個時間了，讓本宮替妳好好打理頭髮！（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
潔西卡也補充一開始遇見灰貓時，牠表現得非常飢餓又友好，但因為牠會欺負家裡的三隻貓咪、搶別人的飯碗，因此潔西卡大多在屋外餵牠。直到潔西卡6歲的女兒經常讓灰貓偷偷進屋，每次一開門灰貓就會以飛快速度衝進屋吃飯，熟門熟路的模樣就像牠早已住在這裡一樣，潔西卡索性就「被動收編」，因此只要外面天候不佳，或是牠想要進屋玩耍睡覺，甚至想扮演美髮師，灰貓永遠都有自由進出屋子的權利，讓潔西卡笑說：「現在這裡是牠的家了！」（編輯：陳珮瑜）

▲潔西卡的女兒很喜歡讓灰貓進屋，從此之後牠就住下來了。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲潔西卡的女兒很喜歡讓灰貓進屋，從此之後牠就住下來了。（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲灰貓：讓本貓想想今天要替奴才做什麼造型啊！（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）
▲灰貓：讓本貓想想今天要替奴才做什麼造型啊！（圖／The Dodo/Jessica Heidelberg）

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