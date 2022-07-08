陌生貓每天去女子家！好心「幫她理毛」：偶新來美髮師啦
看來貓貓可以開業了呢！大部分的浪貓因為警戒心強，不太會主動靠近陌生人，更別說還做出親人的舉動，但是國外有一名女子似乎是「天選之人」，不僅遇見一隻陌生貓咪天天溜進屋內，還會替她「打理頭髮」，讓她不禁懷疑：「我是被欽點了嗎？」
根據《The Dodo》報導，一名叫做潔西卡Jessica Heidelberg的女子自從一年前搬到新家後，發現有一隻「灰貓Grey Cat」經常出現在住家附近，平時灰貓都獨自在街頭徘徊，偶爾會看見牠進入鄰居的家，但是有一天灰貓似乎決定要成為潔西卡家裡的一份子，便天天到她家報到。潔西卡發現灰貓雖然是浪浪，但是個性很可愛又會撒嬌，只是不喜歡一整天都待在屋內，因此潔西卡也總是讓牠隨意進出。
潔西卡表示，雖然自己不是灰貓的主人，但是牠似乎決定選中自己當作奴才，除了天天來家裡玩樂級吃飯，還喜歡趴在自己身上打盹，或是輕輕地咬她的臉，不過灰貓最喜歡替她「打理頭髮」，只要潔西卡坐在最喜歡的椅子上，灰貓就一定化身「美髮師」替她理毛、分享氣味，彷彿在對她說：「謝謝妳接受我！」
潔西卡也補充一開始遇見灰貓時，牠表現得非常飢餓又友好，但因為牠會欺負家裡的三隻貓咪、搶別人的飯碗，因此潔西卡大多在屋外餵牠。直到潔西卡6歲的女兒經常讓灰貓偷偷進屋，每次一開門灰貓就會以飛快速度衝進屋吃飯，熟門熟路的模樣就像牠早已住在這裡一樣，潔西卡索性就「被動收編」，因此只要外面天候不佳，或是牠想要進屋玩耍睡覺，甚至想扮演美髮師，灰貓永遠都有自由進出屋子的權利，讓潔西卡笑說：「現在這裡是牠的家了！」（編輯：陳珮瑜）