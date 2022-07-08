北影倒數！蔡亘晏為「戰袍」少吃 李沐被笑：像輔導老師
2022第24屆台北電影節今（8）日晚間，於台北晶華酒店舉行台北電影獎入圍酒會暨國際新導演競賽頒獎典禮，也爲明（9）日頒獎典禮暖身。角逐最佳男主角的范少勳、陳以文以及溫昇豪都表示，對於明天的典禮不會感到緊張，還有種親切的感覺，另外入圍最佳女主角的蔡亘晏、江宜蓉、陳湘琪、方郁婷各個盛裝出席，被問到有特別準備「戰袍」嗎？蔡亘晏則是曖昧的說「明天就知道了，有稍微安排。」
三位準影帝出席台北電影獎入圍酒會，被問到心情會不會緊張，三人都表示「不會」，范少勳更開心說道「沒有壓力也不緊張，北影給我的感覺就是很親切」，至於有沒有準備幸運物？溫昇豪則是淡定的回應「評審評完都已經確定了啦」；另外，四位準影后蔡亘晏、江宜蓉、陳湘琪、方郁婷都沒有合作過，喊話希望未來有機會，江宜蓉更透露平常就會看大家的IG、作品，所以現場見到大家覺得很有親切感，而被問到是否有「準備戰袍？」，每個人都保密到家，蔡亘晏則是賣關子「明天有稍微安排，最近有吃比較少一點」。
另外，最佳新演員的李沐、黃泰維、方郁婷、林品彤、鄭逸軒，其中方郁婷、林品彤、鄭逸軒年紀分別是16歲、10歲、12歲，讓李沐和黃泰維被大家笑說像是「輔導老師」，李沐也打趣的介紹「我們是快樂夏令營」，其中鄭逸軒對於明日的頒獎典禮，相當緊張，被問到在戲中脫褲子比較緊張，還是頒獎典禮？他毫不猶豫回答「典禮上比較多人，所以會更緊張，脫褲子就直接硬上了」，逗得現場哈哈大笑。2022台北電影獎頒獎典禮將在7月9日揭曉得獎名單。