看好南臺灣積極布局，Maserati品牌形象館台南三井Outlet正式開幕

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Maserati品牌總經理黃怡超表示：Maserati Taiwan經過多年深耕發展，於2021年在台灣市場交出亮眼銷售成績，全年銷量較2020年大幅增加27%。展望未來5年新品上市計畫，Maserati 每年至少有一款新車將於台灣發表亮相。隨著新世代跑旅Grecale即將在台灣下半年上市，眾所期待的敞篷超跑MC20 Cielo、全新改款的Gran Turismo、Grecale Folgore純電版本也都將於明年陸續在台問世，提供喜愛Maserati 的消費者更多元的駕馭選擇。因此Maserati Taiwan目前正積極投資尋找合適的營運據點，建置全新展示中心及售後服務廠，致力提供台南層峰買家們更為完善、尊榮的服務體驗。
感受義式奢華 高規格打造品牌形象館
為了讓大台南地區的粉絲和消費者能夠近距離感受與眾不同的義式魅力，首次在國內開設的Maserati台南品牌形象館比照展示中心高規格打造。走進入口大門，隨即映入眼簾的Ghibli Fragment，是以「義式美學傳承者」Maserati聯手「文化の破壞者」藤原浩，共同設計激盪出的重磅聯名車款，LED電視牆上同步播放Maserati 品牌影片，傳達海神百年輝煌的傳奇故事；遵循品牌最新CI標準，接待櫃台採用Maserati藍色妝點，背後形象牆鑲嵌海神三叉戟廠徽與品牌字樣，左側巨型展示燈幕更可看到全新世代跑旅Grecale優雅動感的傲人英姿。
不僅提供開闊明亮的賞車空間，Maserati台南品牌形象館也設有與展示中心同等級的客製化選配區，採用隱密性較高的半隔絕空間規劃，讓消費者在此能夠更加輕鬆自在地發揮想像力，透過現場陳列的各式造型輪圈、車色烤漆色板、頂級皮革選樣與多種飾板材質，搭配出展現自我品味的個性化車款，也可利用選配項目更為豐富、自由度也更高的線上客製選配系統，進一步勾勒出心目中理想車款的具體樣貌。
來到選配區的另一側，提供賞車客戶小憩片刻的VIP Lounge同樣充滿義式美學設計，無論是質感細膩的頂級皮革沙發、彰顯品牌百年歷史與純正賽道精神的照片牆，或是在此享用的義大利咖啡及義式茶點，都讓人充分感受宛如身處義大利般的濃厚義式奢華氛圍。此外，對於喜愛Maserati的消費者來說，品牌精品陳列區更是不可錯過的一大重點，不僅能夠搶先收藏最新的MC20模型車、回顧品牌歷史淵源與設計初心的經典古董車服飾，由Maserati攜手藤原浩設計的Fragment限量聯名精品也會同步展售。
潮流風暴來襲 全球限量Ghibli Fragment現身府城
從古至今貴為文化重鎮的台南，堪稱台灣的歷史文化首都，許多古老建築與產業在保留經典面貌之餘，也藉由新世代創意為古都府城注入嶄新活力。正如同透過藤原浩之手將Maserati經典元素解構重塑、並加入代表街頭潮流風格的Ghibli Fragment，擔任Maserati台南品牌形象館的開幕大秀，除了彰顯總代理臺灣蒙地拿對南部地區消費者的高度重視，更代表著歷史人文與汽車工藝兩大底蘊深厚的文化潮流交會共鳴。
繼先前在【Maserati x 藤原浩】快閃店風光首演的Ghibli Fragment Opera Bianca歌劇白之外，另一款限定車色Opera Nera歌劇黑，也藉由Maserati台南品牌形象館開幕活動首次在台灣亮相，兩款配色都在車身下緣斜切出一道消光處理的黑色區塊，突顯打破框架的潮流態度之餘，也巧妙承接同為消光黑的20” Urano限定輪圈；此外，重現第一代Ghibli經典網狀格柵結構的車頭進氣壩右下角附有Fragment銘牌，C柱上三叉戟廠徽也改為雙閃電標記，前葉子版散熱鰭孔下方則轉印上專屬文樣：Ghibli M157110519FRG Maserati Fragment。其中M157為Ghibli的車型代碼；110519記錄藤原浩於2019年11月5日首次到訪義大利蒙地拿Maserati 設計中心；而FRG則是 Fragment的縮寫。
在華麗外表底下，Ghibli Fragment搭載全新48V高效混能動力系統，採2.0升直列四缸引擎透過eBooster串聯傳統渦輪增壓，帶來靈敏直接的油門反應與寬廣飽滿的扭力平原，並造就優異的330hp / 450Nm動力輸出，僅需5.7秒即可完成0-100km/h加速，而經過優化的前後配重比例，搭配前雙A臂、後多連桿懸吊結構與後軸LSD限滑差速器，更是營造操駕樂趣的絕佳後盾。Ghibli Fragment在駕馭輔助系統的完整度同樣出色，包括智慧型LED矩陣頭燈及ADAS先進駕駛輔助系統皆為標準配備，幫助駕駛人在各種行車狀況下都能具備最佳的前方視野，同時也能帶來全面的主被動防護能力。
倒數限定席次 預約賞車即可獲得來店禮
全球限量僅175台的Ghibli Fragment，臺灣蒙地拿獨家引進僅6席，上市至今剩餘席次更是有限，即日起下單入主Ghibli Fragment，享有整套【Maserati x Fragment 限量聯名精品】作為交車禮，此外，為盛大慶祝Maserati台南品牌形象館開幕，凡預約賞車即可獲得精美來店禮，敬邀喜愛Maserati義式美學與賽道熱情的消費者親臨鑑賞。
【Maserati台南品牌形象館】
地點：台南三井MITSUI OUTLET PARK（台南市歸仁區歸仁大道101號1F）
服務時間：早上11點至晚上9點半
預約鑑賞 : https://bit.ly/202205-PRESS_mitsuipopup_TAI
電話: 06 303 3016