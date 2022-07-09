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7-11小白單「換11元」！最後五天快領　網嘆：人性大挑戰

▲7-11即日起至7月13日前到門市領包裹，憑取件小白單能爽換11元購物金。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11即日起至7月13日前到門市領包裹，憑取件小白單能爽換11元購物金。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-09 00:15:00

統一集團慶祝亞洲第1萬店7-ELEVEN開幕，大規模推出各式優惠活動，其中最受網購族關注的就是「安心取活動」，即日起至7月13日前到全台門市領包裹，憑取件小白單能爽賺11元購物金，相當於免費吃一顆茶葉蛋，就有網友直言：「考驗店員的時刻又到了」。

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7-ELEVEN即日起至7月13日舉辦安心取活動，到全台6400家門市領取包裹，包含各大網購平台、交貨便、賣貨便，取件就可獲得11元7-ELEVEN購物抵用券，限量150萬組。除此之外，7月12日前到店買飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、冰品等眾多指定商品，享兩件7.9折、四件7折（25%折扣+5% OPENPONT點數）。

▲7-ELEVEN推出取貨送11元購物金，可在單筆消費中一次花掉多筆購物金，對於常領包裹的人來說，累積回饋很有感。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN推出取貨送11元購物金，可在單筆消費中一次花掉多筆購物金，對於常領包裹的人來說，累積回饋很有感。（圖／業者提供）
精打細算的網友提醒，若是在蝦皮「7.7夏日免運節」下單的商品，最快今（9）日起就會陸續送達門市，由於11元購物金只限150萬組，換完為止，包裹送達門市後最好趕緊去領，別等到活動最後一天。

比起過去只能換7元購物金，這次安心取罕見回饋11元，幾乎是加碼1.5倍，立刻引起眾人熱議，直言「考驗店員的時刻又到了」，還有人提醒當店員說「這樣就可以了」，代表對方要A錢。但也有不少網友跳出來替店員反駁，認為許多人平時都不索取小白單，因此店員可能一時之間沒多想，甚至有許多店員會不厭其煩提醒有購物金活動，甚至親自教客人怎麼使用APP掃碼存購物金。

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