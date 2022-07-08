台灣難過安倍晉三驟逝　蘇巧慧：因為他是「自己人」

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辜寬敏說，10年後，國際局勢出現天翻地覆的改變，日本也在安倍這些年的的極力倡議下越來越重視台灣與日本間的聯繫，更喊出「台灣有事就是日本有事」的劃時代性言論，感佩安倍作為一名政治家的擔當與勇氣。
辜寬敏說，國際局勢在2022年的今天出現種種根本性的變化，從烏俄戰爭、中國展現野心擴張，民主國家開始警覺到俄羅斯與中國正在圖謀顛覆二次大戰後的國際秩序，台灣位處東亞核心位置與抵禦專制極權的最前線，關乎到不僅是亞洲的安全，更是世界安危的關鍵所在。
辜寬敏說，感佩安倍前首相對於時局洞悉透徹，積極主張美日台聯盟，並期許台灣除了加強與民主國家的交往外，更應自立自強，朝正常國家邁進。
民進黨副秘書長林飛帆表示，安倍晉三是最堅定支持台灣的摯友，他倡議印太區域的自由開放與和平穩定，堅定支持保護台灣安全，支持台灣加入WHO、CPTPP不遺餘力。從去年以來，更多次表達「台灣有事就是日本有事」，推促台日安全合作，也大力的幫助台灣獲得更多國際的支持。
林飛帆回憶，去年安倍與台灣視訊演講時曾經這樣說過，「對極為重視普世價值的日本而言，台灣的存在宛如基石」、「讓我們閉上眼睛，想像自己處於黑暗、漆黑的狀態之中。為消除黑暗的狀態，機關槍是完全派不上用場的。個人非常尊敬的印度總理莫迪，曾經講過這樣的一句話。『只要有一根蠟燭，就足夠了，可以用來點火。蠟燭的亮光處，照耀的就是民主』」。
林飛帆說，台灣最堅定的盟友離世，要向他致上最深的敬意與哀悼，也祈願日本平安，盼日本人民共同渡過這個艱難的時刻。
蘇巧慧表示，從沒有想過，會為一個他國首相逝世感到如此沉重，也許是因為他在我們心中早已是自己人，謝謝安倍給台灣滿滿的善意。
蘇巧慧也說，台灣人會記得在疫苗缺乏時，安倍晉三促成日本政府餽贈台灣疫苗；台灣人會記得台灣地震時，安倍晉三親筆寫下台灣加油；台灣人會記得中國抵制台灣農產品時，安倍晉三大力推銷台灣鳳梨。台日關係在安倍的主導下，更友好、更堅定，「真情永難忘，謝謝你」。