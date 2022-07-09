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純黑魅力，Audi於美國限定推出23輛RS 7 exclusive edition特式車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-09 03:25:20

各車廠針對不同地區推出特別式樣車是常態，也是刺激銷售與製造話題的好方法，Audi就在美國推出了限量的Audi RS 7 exclusive edition，讓買家能夠與眾不同。

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僅限量推出23輛的RS 7 exclusive edition，外觀採用略帶藍色為基底的曼巴黑珍珠漆塗裝，並套入了Audi Sport專屬套件，在包括：左右後視鏡、前下擾流翼與後分流器都採碳纖維材質製品，全車外Audi四環廠徽與車型徽飾都採黑色烤漆式樣，並搭配22吋5輻V字造型消光黑輪圈，輪胎尺寸則為285/30 ZR22；同時，Audi RS 7 exclusive edition還標配了雷射照明系統來輔助LED頭燈組，且頭燈燈殼還會映射出藍光，別具特色。

座艙中，同樣以黑色皮革為基調，搭配雪邦藍縫線，包括：車門扶手、中控台、車門飾板、儀錶板上緣都用上了Audi獨家加長皮革套件，地墊也採黑色皮革滾邊搭配雪邦藍縫線，車頂篷則是以Dinamica材質包覆。

動力系統依舊是4.0升雙渦輪增壓V8引擎，可輸出591hp最大馬力與590 lb-ft最大扭力，標配運動型排氣系統營造渾厚聲浪，排氣尾管也採黑色式樣與外觀相呼應，0-60mph起步加速僅需3.5秒可完成。煞車系統升級Audi陶瓷複合材質煞車系統，前碟盤尺寸為439mm，後碟則為371mm。RS 7 exclusive edition極速則是以電子限速於190mph，相當於305km/h。

就將僅限量推出23輛的RS 7 exclusive edition，未稅建議售價為165,400美元，並將在夏季末正式上市。

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