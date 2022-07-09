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網球／喬帥創紀錄闖溫網決賽　稱讚壞小子是「危險對手」

▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-09 09:15:12

在溫網四強戰先丟一盤的情況下，世界球王「喬帥」Novak Djokovic上演逆轉秀，最終以2:6、6:3、6:2、6:4淘汰9號種子、英國一哥Cameron Norrie，寫下創紀錄的第32次晉級大滿貫男單決賽，超越Roger Federer成為史上第一人。

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Djokovic今天贏球後，在溫布頓中心球場拿下38連勝，同時也在全英俱樂部取得男單27連勝，生涯闖進溫網決賽的戰績為6勝1敗，相當可怕。這次他將和澳洲「壞小子」Nick Kyrgios來爭奪最後的冠軍。

Djokovic表示，對戰Kyrgios自己的確有經驗上的優勢，但也稱讚後者擁有很好的抗壓能力，是能力出色的選手，「他似乎很少在壓力下崩盤，他是巡迴賽中最棒的幾個發球手之一，擊球也相當有力，所以我確信他會在比賽中很好的發揮這些特點，我們都很清楚他是個危險的對手。」

「他是一位大場面球員，在他的職業生涯中，發揮最好的幾場比賽基本上都是在面對頂尖球員時打出來的，這就是為什麼大家都佩服他，因為我們知道他能拿出什麼樣的表現。溫網決賽會是一場精采的比賽，肯定會火花四射。」Djokovic如此說道。

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