經濟部與產業領頭業者對話　加強凝聚2030減碳共識

王美花於8日召開「製造部門2030淨零路徑規劃產業座談會」中，邀請中華民國全國工業總會、日月光集團、中國鋼鐵、台塑石化、友達光電、台積電、台灣富綢、台灣水泥、台灣中油、正隆公司、永豐餘集團、亞洲水泥、長春石化、旭榮製衣、東和鋼鐵、群創光電、榮成紙業、遠東新世紀、豐興集團等各產業領頭業者董事長、總經理、產業公協會理事長以及副理事長共同出席。
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經濟部表示，工業局自去（2021）年2月即結合全國工業總會、產業公協會及相關業者啟動產業淨零工作小組，與鋼鐵、石化、電子、水泥、紡織、造紙等產業展開40餘場次的會議討論，並獲中鋼、台達電、台積電等25家企業響應淨零轉型，且均已提出2050年淨零目標，排放量合計占台灣製造部門51%以上。
透過會議聚焦討論各產業減碳目標及製造部門路徑規劃，經濟部提到，與會業者皆有同感，為達全國2030年減量20%及長期淨零排放目標，產業尚需擴大導入現有成熟技術，如加速設備汰舊更新、燃煤改為天然氣及生質燃料等，並預為布局前瞻技術，如氫能煉鐵、CO2回收再利用、綠能等。
經濟部說明，為協助產業推動淨零，經濟部將分別從技術研發及法規制定來著手，技術部分由國營事業帶頭研發，如中油負擔氫氣供用的基礎建設規劃、中鋼投入鋼化聯產技術。至於法規部分，有關碳捕捉、再利用與封存（CCUS）的國內推展，則由台電針對碳捕捉與封存（CCS）沙盒機制進行試驗，建立科學證據作為社會溝通基礎，並與環保署持續研商氣候變遷因應法CCUS條款，而氫能法規也已著手短期先透過能源管理法進行管理，長期訂定氫能管理專法。
台灣的產業結構中製造業占的量體非常大，各界對產業的減碳規劃十分重視，經濟部坦言，企業必須要有具體推動淨零排放的決心與行動，轉型過程中一定會面臨不少挑戰還有壓力，但相信台灣企業絕對有能力將這些壓力，轉化成為驅動產業轉型的契機與助力，搶占淨零商機創造綠色成長新動能。