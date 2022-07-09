水利署揭3大主軸工作　確保2030年前供水穩定

《2022全球風險報告》顯示，極端氣候與氣候行動失敗已成為當前最主要的風險來源。面對極端氣候的挑戰，水利署推動逕流分擔、出流管制及在地滯洪措施，積極提升國內承洪韌性能力，並依據行政院在2021年核定的「台灣各區水資源經理基本計畫」，透過開源、節流、調度、備援等4大策略，「強化科技造水」、「打造西部廊道供水管網」、「流域整體經營管理」等3大主軸工作，以確保2030年前各地區供水穩定。
水利署指出，為了使台灣具備承受衝擊的「容受力」與能迅速復原的「恢復力」，水利署參考聯合國減災策略組織建構「讓城市更具韌性」十要素，編撰了「韌性水城市評估-地方政府首長參考手冊」，從基礎設施、組織（治理）、社會（人民與環境）、經濟（財政）等4個構面，協助地方機關定期做全面性的自我檢查，以強化城市水韌性。
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水利署提到，再生水是科技造水的重要項目之一，水利署與內政部營建署及相關地方政府無不戮力趕辦再生水工程，行政院核定11座再生水廠，目前完成鳳山、臨海及永康一期再生水工程已可供應8.6萬CMD再生水，今年預計再增加安平廠第一期1萬CMD再生水，120年前共可供應全台28.9萬噸CMD再生水。
至於外界關心再生水價高於自來水價，恐影響產業使用意願問題，水利署回應，實際上再生水的開發成本，已由中央補助88%-92%興建經費。為了提高產業使用意願，使用再生水者於抗旱期間可享降低減供自來水比例的優惠，讓產業保有更多水源，加上去年百年大旱期間，經政府部署27台RO淨水設備供應產業用水，協助穩定產業用水，維持產能，也見證再生水具備保險用水特性，使產業大幅提升使用再生水信心。
水利署呼籲公私部門，在面對極端氣候，「應攜手提升承洪韌性及穩定水資源供應」，藉由跨域合作，提升水源使用效率、使用再生水與海淡水，並設置透水、保水或滯洪設施，為永續水台灣盡一份心力。