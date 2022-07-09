COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

水利署揭3大主軸工作　確保2030年前供水穩定

▲經濟部水利署今（9）日表示，面對極端氣候的挑戰，水利署透過「強化科技造水」、「打造西部廊道供水管網」、「流域整體經營管理」等3大主軸工作，以確保2030年前各地區供水穩定。（圖／經濟部水利署提供）
▲經濟部水利署今（9）日表示，面對極端氣候的挑戰，水利署透過「強化科技造水」、「打造西部廊道供水管網」、「流域整體經營管理」等3大主軸工作，以確保2030年前各地區供水穩定。（圖／經濟部水利署提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-09 10:17:24

經濟部水利署今（9）日表示，面對極端氣候的挑戰，水利署推動逕流分擔、出流管制及在地滯洪措施，積極提升國內承洪韌性能力，並透過「強化科技造水」、「打造西部廊道供水管網」、「流域整體經營管理」等三大主軸工作，以確保2030年前各地區供水穩定。

《2022全球風險報告》顯示，極端氣候與氣候行動失敗已成為當前最主要的風險來源。面對極端氣候的挑戰，水利署推動逕流分擔、出流管制及在地滯洪措施，積極提升國內承洪韌性能力，並依據行政院在2021年核定的「台灣各區水資源經理基本計畫」，透過開源、節流、調度、備援等4大策略，「強化科技造水」、「打造西部廊道供水管網」、「流域整體經營管理」等3大主軸工作，以確保2030年前各地區供水穩定。

水利署指出，為了使台灣具備承受衝擊的「容受力」與能迅速復原的「恢復力」，水利署參考聯合國減災策略組織建構「讓城市更具韌性」十要素，編撰了「韌性水城市評估-地方政府首長參考手冊」，從基礎設施、組織（治理）、社會（人民與環境）、經濟（財政）等4個構面，協助地方機關定期做全面性的自我檢查，以強化城市水韌性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，2018年特別於水利法增訂「逕流分擔與出流管制專章」，透過公共設施及大型開發案增設滯洪設施，以分擔及自行處理逕流量，近年也積極推動在地滯洪相關措施，於高雄市美濃溪上游推動種水獎勵，以及雲林有才寮推動在地滯洪示範區，透過國土與水道共同承擔洪水，與水共存，以降低城市及鄉村淹水風險。

水利署提到，再生水是科技造水的重要項目之一，水利署與內政部營建署及相關地方政府無不戮力趕辦再生水工程，行政院核定11座再生水廠，目前完成鳳山、臨海及永康一期再生水工程已可供應8.6萬CMD再生水，今年預計再增加安平廠第一期1萬CMD再生水，120年前共可供應全台28.9萬噸CMD再生水。

至於外界關心再生水價高於自來水價，恐影響產業使用意願問題，水利署回應，實際上再生水的開發成本，已由中央補助88%-92%興建經費。為了提高產業使用意願，使用再生水者於抗旱期間可享降低減供自來水比例的優惠，讓產業保有更多水源，加上去年百年大旱期間，經政府部署27台RO淨水設備供應產業用水，協助穩定產業用水，維持產能，也見證再生水具備保險用水特性，使產業大幅提升使用再生水信心。

水利署呼籲公私部門，在面對極端氣候，「應攜手提升承洪韌性及穩定水資源供應」，藉由跨域合作，提升水源使用效率、使用再生水與海淡水，並設置透水、保水或滯洪設施，為永續水台灣盡一份心力。

經濟部與產業領頭業者對話　加強凝聚2030減碳共識

歐盟視核能為綠能　王美花：台灣要面臨2大難題

雲科工設廢棄處理場風波不斷！經濟部承諾不新設焚化爐

安倍中槍事件亂流！台股漲幅收斂　終場上漲128點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀