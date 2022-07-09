暖社區貼「貓媽公告」！懷孕浪喵開心翻肚：借我住一下
因人類棄養及未結紮的貓在外肆意「開心」，街頭上的浪浪數量常年只增不減，外頭危機四伏，對懷孕而無法行動自如的貓咪極不友善。中國就有民眾在社區發現一隻懷孕虎斑貓，為讓牠能於此處安心待產，特地貼出「貓媽媽公告」，字裡行間揣摩貓咪的敘述手法頗為生動，令不少網友喊「破防了！（突破心防）」。
中國網友提到，社區樓下在近半年出現一隻流浪貓，個性乖巧，會主動走到熟識的人類身邊討摸，但你不去找牠，也不會刻意跑到人類面前博關注，是這位網友每天的療癒好夥伴。
某次天公不作美，連續下了兩天大雨，該網友走到樓梯口躲雨時，發現有人為那隻浪貓寫了個「貓媽媽公告」，「下大雨了，我沒有家！還懷了小寶寶，借這裡住一下，我很乖的～不要趕我走嘛」，這溫馨可愛的公告讓她直喊「瞬間破防！小區樓梯口的溫暖」。
網友大讚其愛心，回覆「看圖還以為是老鼠，震驚，看圖片才知道是畫的小喵咪」、「靈魂畫手」、「破防了！希望貓咪好好的」。
不過有網友認為，隨著時代進步及觀念的改變，除了讓貓媽有地方安心待產，也可以進一步為其與寶寶找永遠的家，將愛心做全套，一方面保障貓咪未來安全，一方面也尊重不喜愛動物的其他住戶，「有這個愛心可以送去中途、收容所或自己養啊，放公共環境滿足自己是怎麼回事」。（編輯：李惠婷）