幫穴鴞寶寶搬新家！縮一團像「娃娃機三眼怪」：朋友再見
穴鴞（burrowing owl），因生活在洞穴中而得名，且與夜行性貓頭鷹不同，牠們多在日間活動，主要分布在北美洲和南美洲地區。自2010年，一群動物保護者於美國俄勒岡州的尤馬蒂拉（Umatilla）為瀕臨絕種的穴鴞創造棲息地，就有參與者分享他為鳥寶寶們搬家時，他們瑟瑟發抖躲在桶子中的逗趣場景。
這群工作者用塑膠桶、金屬絲網和水管等道具建造人造洞穴，為了替代原先存在於此，曾是獾、草原土撥鼠和穴鴞家的洞穴，這些DIY洞穴除了為牠們創造居住地，也有利於生物學家觀察動物生態。
影片中能看到人類準備將穴鴞轉移至人造洞穴，他首先像是「點兵點將」般指了一輪，不知何時伸出的手讓裡頭鳥寶瑟瑟發抖，全睜著大眼睛觀察人類的下一步動作，好在寶寶們怕雖怕，卻都沒有出嘴攻擊，在一番動作後，寶寶們終於一隻隻平安入洞，可其逗趣的模樣令不少人發笑，更有人認為「這需要玩具總動員的配音：『我被選中了，再見了我的朋友們』」。
網友回覆「我喜歡你指出牠們的方式，實在可愛」、「牠們看你的方式XDDD」、「小貓頭鷹們某天回憶過去：『你們還記得外星人綁架我們，把我們帶到這條隧道的時候嗎？不知道那個外星人怎麼了？』」。 （編輯：李惠婷）