PLG／國手資歷破10年　夢想家補強簽下硬漢藍領周柏臣

繼補強前裕隆後場戰力盧冠良後，福爾摩沙台新夢想家今（9）日宣布網羅中華男籃前鋒周柏臣，一舉囊括暑假自由市場前後場本土兩大戰力！周柏臣具精壯的身材與強悍的防守，並擁有超過十年的國家隊經驗，是國內男籃球員中數一數二的禁區好手。





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周柏臣現年31歲，身高198公分，體重98公斤，過去十一個賽季皆於SBL超級籃球聯賽為裕隆納智捷籃球隊效力，是隊上倚賴的禁區悍將。自2010年廣州亞運起，周柏臣便成為國家隊常客，肩負起中華隊的禁區重任，曾參與多屆瓊斯盃、亞洲盃、東亞資格賽等國際賽事，其中更有三屆亞運經驗。周柏臣擁優秀的禁區技巧以及對抗性，搭配其硬漢式防守風格，在攻防兩端對上國外長人也皆具優勢，讓夢想家的禁區輪替戰力增添更多後盾！

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，周柏臣在國家隊磨練已經超過十年，擁有很豐富的賽場經驗，「很開心周柏臣能夠加入我們，除了招牌的防守能力之外，近年他在進攻端方面的表現也越來越穩定，非常期待他能夠在夢想家持續增進，突破自我！」

談到首次轉隊，周柏臣表示很期待新的舞台與挑戰，「很謝謝夢想家球團的青睞，夢想家是一個很有實力、很團結的球隊，加入球隊之後我一定會盡全力協助球隊，跟著管理層、教練團與隊友們的腳步一起往更好的成績邁進！」

他也特別提到，現階段除了在籌備月底的婚禮之外，也有安排訓練計畫，持續維持體能與肌耐力。「為了專心備戰球季，之後跟老婆都會搬到臺中居住，很謝謝老婆的全力支持，期待在臺中展開新生活，也非常興奮能夠在滿場球迷前拚戰！」