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通膨、經濟雜音暫淡化　台股周線翻紅

▲安聯投信指出，國際股市近日回穩主要是受惠於美國聯準會挺升息淡化衰退，但由於通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險，短線上仍以反彈視之。（圖／Shutterstock）
▲安聯投信指出，國際股市近日回穩主要是受惠於美國聯準會挺升息淡化衰退，但由於通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險，短線上仍以反彈視之。（圖／Shutterstock）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-09 11:42:38

受到美股4大指數上漲提振，帶動8日台股開高，一度大漲200點，但盤中受到日本前首相安倍晉三遇刺消息，漲幅收斂，午盤震盪拉高，終場上漲128.26點，收在14,464.53點，成交量2609.26億元，周線翻紅。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股稍早出現較大波動主要是受到融券、空單增加所致，但隨後在技術面出現乖離率過大、軋空，加上美歐股率先反彈，以及基本面6月營收因遞延效應交出相對亮眼成績，台股出現反彈走勢。

安聯投信指出，國際股市近日回穩主要是受惠於美國聯準會挺升息淡化衰退，並由已開發股市率先反彈，但由於通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險，短線上仍以反彈視之，後市仍需逐步觀察、邊走邊看，維持審慎。

安聯投信展望後市，認為可先留意7月13日美國消費者物價指數CPI數據，再來就是月底美國聯準會是否釋出正面的關鍵訊息，另外在通膨變數上，可持續留意油價變化，再者則是7、8月陸續登場的重要法說將釋出的財報與展望訊息。

安聯投信說，庫存修正及獲利下修已經展開，市場預期因而將重新設定，並有助重新調整股價重新與獲利變動。以科技股為例，在經歷近期大幅賣壓後，不少評價已趨近疫情爆發時的恐慌水準，近期籌碼逐漸穩定，有助底部浮現。

在投資建議上，安聯投信表示，台灣科技股長期趨勢不變，長期相對看好具有市佔率增加、規格提升、產品滲透率增加等特性的公司，另一方面，資金控管為今年下半年操作的重點，可留意評價以下修到近歷史低緣且趨勢仍正面的標的。

安聯投信提到，現階段台股仍將持續主要反應總體經濟面的不確定性，維持風格持續轉換、邊走邊看，等待聯準會有沒有釋出穩定市場信心的重要訊息。現階段投資環境不確定性升高，盤勢變化快速，未來仍優先關注通膨是否能有效減緩、美國十年期公債殖利率是否能回穩。

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