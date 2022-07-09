熱到大爆汗！夏天靠10招「省錢消暑術」：不怕電費貴到哭

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多數人都有大熱天要喝冰水才能解渴的迷思，中醫師指出，喝溫水反而比喝冰水更容易讓體溫降低。喝溫水半小時後，體溫會降1度，喝冰水則反而會升1度，這是身體對於調適冷熱的一種生理機制，能讓體內平衡寒跟熱，因此夏天還是建議喝溫水。
No.9：穴道按摩
適當的按摩穴道可以消暑氣，中醫師指出，解中暑有三穴道：人中、內關、合谷，每穴按壓100下。《飲食決定去濕力》一書也提到，可以試著按摩豐隆穴。豐隆穴在膝蓋外側與腳外踝連線的中點。一次按壓15至20秒，再放鬆5秒，反覆做10至15分鐘，可達到健脾化濕、促進消化的效果。
No.8：扇子、小電扇不離身
夏天外出想要避暑，除了遮陽傘、遮陽帽，扇子和小型電扇也是不可或缺的物品。
No.7：沖冷水澡、冷水泡腳
不少人都覺得在溽暑難耐的夏季，來場冷水澡或用冷水泡腳相當暢快，相關討論包括：「夏天都洗冷水澡」、「夏天洗冷水立刻透心涼」。
No.6：泡在室內泳池
游泳成為夏天不想流汗但又想運動的最佳選擇，強身健體又消暑。游泳教練黃柏易提醒：「盡量看到水裡是清澈的，沒有什麼障礙物會比較好，最重要的一點就是，泳池一定要有救生員，或是其他管理人員。」
No.5：戶外水域玩水
一講到夏天，直覺聯想就是陽光、沙灘、比基尼，到是海邊或溪邊衝浪、潛水、跳水、滑水，所有戶外水上運動都相當受大眾歡迎，而水上樂園、附玩水設施的渡假酒店也吸引大批消費者前往，網友大推：「夏天就是要去海邊耍廢」、「夏天就是要玩水」。
No.4：吃冰、西瓜等清涼食物
炎炎夏日，來一碗透心涼的剉冰、或是大口吃西瓜，都是夏天相當受歡迎的消暑聖品。如果走養生路線，網友也推薦喝菊花茶、青草茶退火，或是吃含水量高的水果，像是西瓜、葡萄、木瓜、桃子、火龍果，有清熱解暑的功效。
No.3：到山上避暑
除了水域，山上也是受到熱議的夏天避暑勝地，由於海拔每上升100公尺，氣溫會下降0.6度，因此往往平地30幾度高溫，一到山上瞬間降10度，這也是為什麼到了夏天許多人反而喜歡往山裡跑，推薦理由包括：「山上真的是很好的避暑勝地」、「山派，夏天去海邊肯定會被太陽曬到脫一層皮」。
No.2：到公共場所吹免費冷氣
水域、山上都是消暑選擇之一，但有冷氣的地方還是最吸引人，舉凡大賣場、圖書館、咖啡廳、博物館、美術館、百貨公司等，民眾夏天還是最喜歡去有開放冷氣的公共場所，「熱得受不了就想找間咖啡廳，可以吹冷氣還能喝咖啡」、「喜歡跑到百貨商場內逛街吹冷氣」。
No.1：在家冷氣加電扇雙攻
最受網友歡迎的夏天消暑方式，還是窩在家裡吹冷氣，但怎樣才能預防電費高得嚇人？台電建議，冷氣最佳溫度是26到28度，再搭配風扇使用，就會有涼快的感覺。不少人誤以為開冷氣又開電扇很浪費電，其實電扇可幫助室內空氣循環，加速降溫，讓冷氣壓縮機運轉時間減少，更有助於省電。另外，溫度每調高1度，就能節省冷氣6%用電，不用低溫猛吹過度浪費電，也能涼涼爽爽過夏天。