名家論壇》施孝瑋／2022年環太演習全面展開

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至於沒有派遣艦艇的國家，則派出地面部隊或是指揮群參加，例如2018年第一次參加的德國為三名軍方人員，但是在2022年演習中就派出了陸戰隊特戰小組，前來和其他國家陸戰隊隊員切磋戰技。
環太平洋演習緣起於冷戰時期的1970年代，1971年舉辦第一屆。當初舉辦的原因是美國要聯合太平洋盆地的美國盟邦，圍堵前蘇聯海軍對中太平洋或東太平洋發動攻擊。演習由1974年起在偶數年舉辦，由太平洋艦隊下轄第三艦隊籌辦。演習規模逐年加大，除最早的美國和澳洲之外，次第參加的韓國、日本、加拿大、墨西哥和智利成為重要的基本成員。在2000年之前，環太演習大致維持六核心國:美國、澳洲、日本、韓國、加拿大、智利等國，日後參眼國逐漸增加。千禧年後逐漸加入災難救助和人道救援等任務，除軍事人道救援外，也和夏威夷當地政府結合增加災難救助演習。不過在2020年新冠疫情大規模爆發，導致當年環太演習規模縮小後就暫停演練，今年也未舉行大規模的災難救助與人道救援操演。
美國海軍這次以艦艇碼頭採訪，展開環太演習一系列演練的開始，第一天展示了胡蜂級兩棲突擊艦艾塞克斯號。2020年環太演習時美軍參眼的最大艦艇就是艾塞克斯號，18年環太演習時擔任西太平洋巡弋任務的艾塞克斯號，更第一次帶著F-35B戰機前來歐胡島進行部署前預置演練，讓F-35B戰機在18年環太演習就曾經實際和當時的參演部隊進行切磋，這可說是艾塞克斯號連三屆都參加了環太平洋演習。
由於之前好人理查號失火的事件，讓美國海軍警覺消防演習熟練的必要，因此在記者登上艾塞克斯號採訪期間，艦上一直在進行各種消防演練，藉由純熟的訓練讓真實狀況發生時不再因救災不及而造成嚴重損失。
艾塞克斯前來夏威夷艦上搭載兩艘氣墊登陸艇，並且尚未有車輛進駐。演習開始後艾塞克斯號會先前往夏威夷陸戰隊基地外海，進行裝備搭載，以及兩棲登陸操演。艾塞克斯號艦長在訪問中說，這次陸戰隊員會演練他們「濱海戰鬥團」的新概念，正在濱海戰鬥團是新的兵力結構，即由步兵營、反艦飛彈營、防空營、後勤營以及小型船艦等單位所組成，陸戰隊在艾塞克斯號上的常備編制共982人。
接下來還太演習會有更多的現場行程，請各位讀者和我們一起掌握！
●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編
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