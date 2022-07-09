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名家論壇》施孝瑋／2022年環太演習全面展開

▲珍珠港最新進服役的勃克級驅逐艦和第一次參加環太演習的豬瓦特級驅逐艦。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲珍珠港最新進服役的勃克級驅逐艦和第一次參加環太演習的豬瓦特級驅逐艦。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）

文/施孝瑋

2022-07-09 13:01:24

2022年環太平洋演習於6月29日開始，不過在美國國慶假期結束前，還處於準備階段。7月7號美軍安排記者參觀艾塞克斯號兩棲攻擊艦，與訪問演習指揮官第三艦隊司令波勒中將，代表演習操演即將全面展開。

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今年共有26國參加演習，其中14國派出21艘水面作戰艦艇。除美國外，韓國派出馬羅島號兩棲突擊艦，驅逐艦和潛艦各一艘，是今年派遣艦艇數最多的國家。日本的出雲號和自製的反潛巡邏機P-1，都是第一次參加環太平洋演習的兵力。

▲從艾塞克斯號飛行甲板上，可以看到林肯號航艦和韓國海軍馬羅島號兩棲攻擊艦。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲從艾塞克斯號飛行甲板上，可以看到林肯號航艦和韓國海軍馬羅島號兩棲攻擊艦。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
至於沒有派遣艦艇的國家，則派出地面部隊或是指揮群參加，例如2018年第一次參加的德國為三名軍方人員，但是在2022年演習中就派出了陸戰隊特戰小組，前來和其他國家陸戰隊隊員切磋戰技。

環太平洋演習緣起於冷戰時期的1970年代，1971年舉辦第一屆。當初舉辦的原因是美國要聯合太平洋盆地的美國盟邦，圍堵前蘇聯海軍對中太平洋或東太平洋發動攻擊。演習由1974年起在偶數年舉辦，由太平洋艦隊下轄第三艦隊籌辦。演習規模逐年加大，除最早的美國和澳洲之外，次第參加的韓國、日本、加拿大、墨西哥和智利成為重要的基本成員。在2000年之前，環太演習大致維持六核心國:美國、澳洲、日本、韓國、加拿大、智利等國，日後參眼國逐漸增加。千禧年後逐漸加入災難救助和人道救援等任務，除軍事人道救援外，也和夏威夷當地政府結合增加災難救助演習。不過在2020年新冠疫情大規模爆發，導致當年環太演習規模縮小後就暫停演練，今年也未舉行大規模的災難救助與人道救援操演。

美國海軍這次以艦艇碼頭採訪，展開環太演習一系列演練的開始，第一天展示了胡蜂級兩棲突擊艦艾塞克斯號。2020年環太演習時美軍參眼的最大艦艇就是艾塞克斯號，18年環太演習時擔任西太平洋巡弋任務的艾塞克斯號，更第一次帶著F-35B戰機前來歐胡島進行部署前預置演練，讓F-35B戰機在18年環太演習就曾經實際和當時的參演部隊進行切磋，這可說是艾塞克斯號連三屆都參加了環太平洋演習。

▲艾塞克斯烙的飛行甲板及停放的直升機，艾塞克斯級可讓F-35B戰機短距起飛。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲艾塞克斯烙的飛行甲板及停放的直升機，艾塞克斯級可讓F-35B戰機短距起飛。（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲艾塞克斯號上的自衛武裝，公羊飛彈和海麻雀飛彈發射器（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲艾塞克斯號上的自衛武裝，公羊飛彈和海麻雀飛彈發射器（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
由於之前好人理查號失火的事件，讓美國海軍警覺消防演習熟練的必要，因此在記者登上艾塞克斯號採訪期間，艦上一直在進行各種消防演練，藉由純熟的訓練讓真實狀況發生時不再因救災不及而造成嚴重損失。

艾塞克斯前來夏威夷艦上搭載兩艘氣墊登陸艇，並且尚未有車輛進駐。演習開始後艾塞克斯號會先前往夏威夷陸戰隊基地外海，進行裝備搭載，以及兩棲登陸操演。艾塞克斯號艦長在訪問中說，這次陸戰隊員會演練他們「濱海戰鬥團」的新概念，正在濱海戰鬥團是新的兵力結構，即由步兵營、反艦飛彈營、防空營、後勤營以及小型船艦等單位所組成，陸戰隊在艾塞克斯號上的常備編制共982人。

接下來還太演習會有更多的現場行程，請各位讀者和我們一起掌握！

▲為顯現尊重各參演國的不同文化，第三艦隊特地邀請韓國海軍的神職人員為演習祈福（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）
▲為顯現尊重各參演國的不同文化，第三艦隊特地邀請韓國海軍的神職人員為演習祈福（圖／軍情與航空Military and Aviation News提供）

●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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