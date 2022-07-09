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101點燈致謝安倍晉三！陶晶瑩「7字」悼念　4萬網友同悲

▲台北101點燈打字悼念安倍晉三，陶晶瑩也現身現場。（圖／陶晶瑩臉書、安倍晉三IG）
▲台北101點燈打字悼念安倍晉三，陶晶瑩也現身現場。（圖／陶晶瑩臉書、安倍晉三IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-09 14:30:002022-07-09 14:42:34

日本前首相安倍晉三，昨（8）日遭到槍擊不幸身亡，消息一出震驚國際，而安倍晉三不僅是日本「在任時間最長」的首相，期間也和台灣保持友好關係，讓許多網友相當不捨；台北101於昨日晚間8點點燈打字「敬悼 安倍首相」、「台灣永遠的朋友」，而當時人就在附近的陶晶瑩也拍下照片，上傳臉書「7字」悼念，網友也湧入留言。

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前日本首相安倍晉三，昨（8）日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，死因為動脈失血過多所致，消息一出震驚全球，許多日本民眾自發性前往安倍晉三遇刺地點獻花悼念；而台灣昨日晚間，也在101上點燈打字「敬悼 安倍首相」、「台灣永遠的朋友」，感謝安倍晉三的幫助，總是站在台灣人身邊，當時人就在附近的陶晶瑩，也在臉書上PO出101外牆照，hashtag寫下「＃101＃安倍晉三」，雖然只有短短幾字，但也湧入網友留言「安倍首相！我們永遠懷念您」、「最挺台灣的日本總理，謝謝您」、「這份友誼我們會永遠記得的」。


▲昨日晚間101點燈打字致謝安倍晉三，而陶晶瑩現身現場，並拍下照片上傳到臉書哀悼。（圖／陶晶瑩臉書）
▲昨日晚間101點燈打字致謝安倍晉三，而陶晶瑩現身現場，並拍下照片上傳到臉書哀悼。（圖／陶晶瑩臉書）
事實上，安倍晉三對台灣十分友好，曾多次向台灣表達支持之外，在疫情嚴峻、缺乏疫苗時，親自牽線贈與首批124萬劑AZ疫苗，還有去年中國禁止進口我國鳳梨時，安倍晉三就在臉書上傳與台灣鳳梨的合照，用行動來力挺台灣。

▲安倍晉三對台灣十分友好，常用行動來力挺台灣。（圖／安倍晉三IG）
▲安倍晉三對台灣十分友好，常用行動來力挺台灣。（圖／安倍晉三IG）

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