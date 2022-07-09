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廚電愛馬仕「百萬冰箱」長這樣！《寄生上流》社長家同牌

▲Gaggenau為德國頂級家用廚房電器品牌，電影《寄生上流》內的豪宅場景也是使用該品牌的冰箱和酒櫃。(圖／官方提供)
▲Gaggenau為德國頂級家用廚房電器品牌，電影《寄生上流》內的豪宅場景也是使用該品牌的冰箱和酒櫃。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-09 16:24:17

電影《寄生上流》中朴社長家的豪宅廚房讓人印象深刻，其中冰箱、酒櫃為了符合劇中形象，使用了有廚電愛馬仕之稱的德國頂級廚電Gaggenau，據悉電影內使用的產品為該品牌旗下旗艦款400系列的冰箱和酒櫃，採客製化接單設計，冷藏為46萬，冷凍49萬元，光冰箱就要近百萬，酒櫃也要43萬，相當貴氣。《NOWnews今日新聞》透過日前Gaggenau官方在台中舉辦的展覽，實際開箱金字塔頂端的豪宅廚電有多狂！

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▲廚電愛馬仕Gaggenau。（圖／翻攝IMDb）
▲《寄生上流》廚房內的紅酒櫃相當搶眼。（圖／翻攝IMDb）
Gaggenau是德國頂級家用廚電品牌，擁有悠遠歷史，始於西元1683年，被譽為「德國工藝」的代表之一。受包浩斯藝術學派的影響，產品提倡簡約及純然的客觀性。旗下400系列的坎入式冷藏和冷凍冰箱，頂規款兩台加起來近百萬元台幣的售價，為嵌入式設計，百萬等級相較於一般冰箱多了講究的細節，冷藏淨容量為321公升，使用不銹鋼內壁及無煙煤黑鋁合金元素，沈穩又氣派，階梯燈罩設計，暖白色照明，並具備3D 動態冷卻系統、自動除霜、活性碳空氣過濾器等，全隱藏的抽屜緩衝滑軌及門邊置物架，推進後會有緩衝設計，避免碰撞，0°C 保鮮室為可完全拉伸的可視抽屜，內附LED 燈，且在蔬果保鮮室內可手動調整濕度。

▲廚電愛馬仕Gaggenau。（圖／官方提供）
▲Gaggenau 400系列的冷藏和冷凍櫃，兩台加起來費用將近百萬元，相當貴氣。（圖／官方提供）
400系列的嵌入式冷凍冰箱的主要設計和冷藏相同，與冷藏對開組裝，可以有完美水平對齊，無霜技術可迅速製冷至 -30°C，斷電保鮮13小時能力，內置自動製冰機置於冷凍室內，需加入進水管連接。

紅酒櫃是豪宅的標配之一，擺放在客廳除了存放功能也有展示意味，因此配置階梯燈罩設計，提供暖白色照明功能，具備5種內部情境照明設定，基本紅酒櫃的功能也都具備，提供恆溫，溫度設定在攝氏5-20 度之間，三個獨立控制溫度區，且可防紫外線，12層酒，9層可完全拉伸，3層可儲存大型酒瓶架，共可容量99瓶紅酒，全隱藏緩衝滑軌設計。

▲Gaggenau酒櫃。(圖／記者周淑萍攝)
▲Gaggenau酒櫃具備5種內部情境照明設定。(未成年請勿飲酒，圖／記者周淑萍攝)
目前Gaggenau可以支援Home Connect智慧聯網服務，無縫整合所有廚房內的大小家電，包含咖啡機、蒸烤爐等，以酒櫃來說，可以在APP上控制濕度、溫度和明亮度。同時可串連Google語音助理，透過聲控操控全系列的廚電。

▲廚電愛馬仕Gaggenau。（圖／官方提供）
▲Gaggenau可以支援Home Connect智慧聯網服務，無縫整合所有廚房內的大小家電。（圖／官方提供）

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