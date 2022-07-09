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《原子少年》登橘子嘉年華　「線上槍戰」男友力大爆發

▲2022橘子嘉年華「夏日召橘令」，7月14日至7月17日推出「大橘擂台」，連續4天每晚8點開播。（圖／翻攝畫面）
▲2022橘子嘉年華「夏日召橘令」，7月14日至7月17日推出「大橘擂台」，連續4天每晚8點開播。（圖／翻攝畫面）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-09 14:52:25

橘子集團每年寒暑假舉辦的「橘子嘉年華」，一向是玩家最受期待的線上大型展會，不只有一連數天的精彩線上直播，還有線上、線下眾多豐富活動，好康、虛寶邊玩邊拿。2022橘子嘉年華「夏日召橘令」下周登場，7月14日起一連4天每晚8點推出「大橘擂台」，共6款人氣遊戲實況接力，並請來男團選秀節目《原子少年》選手同樂，少年們線上槍戰畫面提前曝光，帥氣模樣可說是男友力爆棚。

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受到廣大玩家期待的2022橘子嘉年華「夏日召橘令」，7月14日至7月17日推出「大橘擂台」，連續4天每晚8點精彩開播，將有《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲改版，並請來男團選秀節目《原子少年》選手實況接力，玩家有看還有拿，除了遊戲虛寶之外，將大放送GASH 50萬點。

▲7月15日晚上8點《原子少年》到「大橘夜市」出任務。（圖／翻攝畫面）
▲7月15日晚上8點《原子少年》到「大橘夜市」出任務。（圖／翻攝畫面）
其中7月15日晚上8點《原子少年》到「大橘夜市」出任務，出席少年包括「ENDING妖精」林佳辰、周祖安、金雲、陳治廷、黃文廷、小宜，6人將挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》，分組對抗的槍戰畫面看起來男友力爆棚，節目中將搶先公開改版最新消息，還有虛寶獎勵、特別加碼獎，粉絲們趕緊收好節目表。

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