搭公車上梨山避暑　只要10元銅板價

7月盛夏，台中市梨山成為避暑勝地，搭乘865路公車「豐原-梨山」遊客增加，很多人甚至為了一睹中橫管制站保護車隊的前導車、中衛車與後衛車而來朝聖。台中市交通局表示，雙十公車政策，往梨山約150多公里路程，市民只要花10元銅板價，就能到山上享受宜人氣候與美景，讓外縣市民眾羡慕台中人「10」在很幸福。

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「台灣人每人一生一定要來一次梨山」，交通局長葉昭甫表示，梨山相較國外的高山美景絕不遜色，可列為旅遊清單，梨山擁有部落文化、武陵農場、福壽山、天池、生態步道的觀光能量，還有櫻花、魯冰花、紫藤花、繡球花等五彩繽紛花季，人氣爆棚。

葉昭甫指出，民眾搭乘大眾運輸，可自豐原、石岡、東勢等地，搭乘865公車一路到梨山，866路公車則從福壽山農場延伸至天池。市民享有雙十公車政策，持完成綁定的電子票證搭公車10公里內免費，超過10公里最多只收10元，近來通貨膨脹，萬物皆漲，台中市民獨享再遠路程都只須支付10元的優惠。

葉昭甫表示，全台酷暑，白天常上看攝氏30多度高溫，遊客可以透過公共運輸安排進出谷關、梨山，規劃谷關、梨山三天兩夜遊程，甚至到梨山部落深度旅遊，遠離塵囂，感受大自然美景。

豐原客運公司表示，隨著疫情漸有緩和趨勢，國內旅遊人潮出動，來自全台各地預約搭乘865公車的乘客增加，原本4到6月為梨山旅遊淡季，7月起梨山水果漸出，避暑遊客增加，目前每日配合管制站時間上午7時、中午12時、下午4時30分由谷關到梨山的班次，預約踴躍。

豐原客運公司指出，往梨山的中橫設有管制站，一般民眾無法通行，僅有公共運輸865公車可搭乘往梨山，公車行經中橫便道時，有谷關工務段安排的中衛車與後衛車前後保護著公車安全通過管制路段，為全國最特殊的公車，有人為梨山觀光而來，不少遊客則是來朝聖，見證台灣四通八達的公路特殊景觀。

梨山賓館副總經理林閔政對觀光復甦很有感，疫情後平日訂房大都為個位數，暑假來臨第一個假日住房率達9成，山上降溫有如天然冷氣機，市府規劃865公車上梨山，交通方便吸引很多人來避暑。