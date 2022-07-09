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成人界模範勞工是「她」!拍700支動作謎片　太敬業人人愛

▲一條美緒工作敬業，拍攝從不遲到。（圖／一條美緒IG）
▲一條美緒工作敬業，拍攝從不遲到。（圖／一條美緒IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-09 17:00:002022-07-09 17:31:39

日本AV產業大改革，「AV演出被害防止・救濟法案」參議院通過，規範令片商和成人演員擔憂，前者擔心男女優隨時無條件解約、罷工，後者擔心拍攝行程被取消、沒工作；日本研究成人影片評論作家一劍浣春秋就提到，因AV新法的關係，假設拍片計劃趕不上變化而取消拍攝，勢必會造成極大損失，他提到拍過700多部作品的AV女優一條美緒，過去即使出狀況從未遲到、缺席，「大家都需要一條美緒這樣的女優」。

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▲一條美緒是AV界楷模。（圖／一條美緒IG）
▲一條美緒是AV界楷模。（圖／一條美緒IG）
AV女優因「AV新法」的關係可無預警解約、要求下架作品，規範讓片商感到不便，深怕原定的拍攝行程被取消；過去女優臨時有事或生病取消拍片，片商都能體諒，前提是事務所要給出備案演員代打就行；但新法實施後，拍攝作品前1個月就要簽訂合約，男女優一旦簽字就不能隨更改，若有人出狀況，拍片行程必須取消，損失得自行吸收。

一劍浣春秋對此提到，片商都需要一位像一條美緒的模範女優，他解釋：「因為自從2018年出道以來總共700多次拍片通告，一條美緒從不缺席也不遲到，可說是AV界最佳模範勞工；而且與其他女優不同，一條美緒是住在北海道的女優，有收到通告才會搭飛機往東京去，我們都知道航班難免會因為各種理由延誤及停飛，但那從來沒有影響過一條美緒，她始終出現在攝影棚，從不讓人擔心。」他感嘆AV界沒有全勤獎，「不然那肯定是一條美緒的囊中物。雖然出道4年了，不過以現在新法之來勢洶洶，以她的工作態度，肯定能贏得片商關愛的眼神」。

▲一條美緒拍過700多部作品。（圖／一條美緒IG）
▲一條美緒拍過700多部作品。（圖／一條美緒IG）

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