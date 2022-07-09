「享住台中」住宿券遊台中　最高現折2300元

7月15日交通部觀光局悠遊國旅補助即將上路，台中市觀光旅遊局今年提出「GO！享住台中」千元住宿抵用券抽獎，好康秘笈大公開，觀旅局呼籲，民眾手中仍持有「享住台中」千元住宿券的幸運兒，8月底前，把握最高折抵2300元的超級好康大玩台中。

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觀旅局指出，疫情重創總體觀光市場，市府去年10月推出第一波創新體驗遊程，引進7000人次團客，今年初提出自由行「GO！享住台中」方案，從19萬名申請者中抽出1.5萬份千元住宿抵用券，不分平假日皆可使用，反應熱烈。但因先前疫情高原期，影響出遊意願，現疫情漸趨緩和，觀旅局提醒手中仍持有「享住台中」千元住宿券的超級幸運兒，趕緊搭上中央悠遊國旅列車，7月15日起至8月底止，享最高2300元住宿費折抵，可謂全台最好康。

觀旅局表示，台中各景點及商圈遊客逐步回溫。以一中商圈為例，假日人潮回流約有9成，平日仍有3成。根據調查，台中的糕餅跟伴手禮業者，生意回升約1至2成。又例如龍井東海別墅商圈，原先因整體市場策略調整據點的知名速食品牌，也在商圈另覓據點緊鑼密鼓地展開裝修作業，準備在大肚山上大發利市，可見商圈前景被看好。

觀旅局提到，為因應疫情趨緩，能夠復甦並刺激觀光旅遊經濟消費，台中振興方案一波接一波，在團體旅遊部份，7月中下旬將針對旅行社團體的「台中山海屯都安心玩」旅遊獎勵計畫，鎖定8人以上團體，提供申請每團每人1,000元獎勵，將帶動商圈及觀光旅遊相關產業，諸如旅宿業、觀光工廠、產業故事館及餐飲業都將受惠，業者們紛紛引頸期待。屆時來台中住宿的旅客，還有機會抽中電動機車、智慧型手機等大獎。