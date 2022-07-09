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小賴當老闆簽約龔言脩　「總會有人理解我」

小賴（左）旗下首位藝人龔言脩（右）。（圖／POP RADIO提供）
小賴（左）旗下首位藝人龔言脩（右）。（圖／POP RADIO提供）

實習記者高家容/綜合報導

2022-07-09 17:30:00

賴晏駒（小賴）近來因為遊戲狼人殺和陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩組成團體五堅情走紅，但令大家不知道的是小賴除了是舞者、歌手、主持人、youtuber之外，小賴還自己開公司，成為藝人龔言脩的老闆。日前小賴就和公司旗下首位簽約的藝人龔言脩一起到電台上節目，分享起自己在演藝圈一路上辛酸。

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▲小賴（左）、toto（中）、龔言脩（左）
▲小賴（左）、toto（中）、龔言脩（右）到電台上節目（圖／POP RADIO提供）
小賴推出最新單曲《摔壞最後的奢望》談到MV內容，小賴說：「百分之八十都是自己真實故事 。」也反應社會真實面，POP Radio幕前幕後偷偷看節目主持人 toto大讚有使命。小賴分享曾經也有音樂公司想和他簽約，但簽約後不能夠唱自己喜歡的歌，在思考過後他放棄了機會，選擇做自己，還將自己的存款全都投資到音樂上，被朋友們說是「瘋子」。不過小賴也說「把錢花在自己喜歡的事物上很重要」，雖然在之前因為所發的歌曲《乾我什麼事》被退粉，但在新加坡、香港等地的夜店裡成為夯曲，也讓小賴笑說「還是有人理解我要做的事」。

▲小賴斜槓身分多，還開公司老闆（圖擷取自小賴臉書）
▲小賴斜槓身分多，還開公司當老闆。（圖／擷取自小賴臉書）
藝人龔言脩說原本和小賴只是半開玩笑的說要和他簽約，但沒想到現在小賴真的成為他的老闆，並且讓龔言脩馬上就發行歌曲，也稱讚小賴是位好老闆。更多的訪問內容會在本週日(7/10)與下週日(7/17)，晚上六點到七點在POP Radio幕前幕後偷偷看，同時節目主持人toto也特別邀請龔言脩之前音的樂製作人一起節目中獻聲聊天。

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