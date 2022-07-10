熊仔曾在《大嘻哈》淚崩 「太愛哭」讓唐綺陽想收他為徒
號稱「韻腳無限總裁」，甫獲金曲獎最佳作詞人獎肯定的嘻哈歌手熊仔，日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的節目《36題愛上你》，身為台大高材生的他被披露小學得過「幽默風趣獎」，而新專輯歌曲《星座學家》竟引唐綺陽說「我收你為徒」。
熊仔在台灣首檔饒舌選秀節目《大嘻哈時代》擔綱導師，一度被參賽者創作所觸動而淚灑攝影棚，炎亞綸說熊仔其實一切都是感性在牽著走，熊仔坦言：「我很多行為都是先感性，然後會想要用理性方式去解釋、包裝它們。」自認還滿愛哭。沒想到唐綺陽立刻對熊仔說：「這是好事，你適合學占星，來！我收你為徒。」還說他用理性包裝他的感性，用不相信包裝他的相信，這是在解放他，熊仔聽了開玩笑說自己「深櫃」，幽默化解主持人攻勢。
熊仔身為台大研究所高材生，但《36題》節目上披露自己小學時得了個獎，竟是「幽默風趣獎」，開完笑形容「可能老師覺得我很白爛」。炎亞綸在旁補充自己小學也拿過奇怪的獎：「老師給我『引吭高歌獎』。」
熊仔還說自己小時候上音樂課，因為上課愛講話、很吵，常被老師責罵，但直到有次在教打響板時，熊仔一直對節奏拍，就被老師指派為「節奏小老師」，沒想到竟激發他「我要特別練這個、把節奏練更好」的精神，Sandy笑說：「老師可能他只是想要你閉嘴，但造成了更好的效果。」熊仔也說：「小時候的這些鼓勵，我覺得真的超重要的。」