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楊銘威回歸二廚手藝升級　《營業中》獲姚元浩肯定

▲楊銘威廚藝大升級。（圖／TVBS提供）
▲楊銘威廚藝大升級。（圖／TVBS提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-10 00:00:00

TVBS《來吧！營業中》，本週播出第17集「感謝祭」，邀請到曾經幫助過「老屋」的朋友們，準備做一桌好菜感謝大家，有紅酒燉牛肉義大利麵、干貝馬鈴薯泡泡、巧克力泡芙等「老屋五星饗宴」，更邀請到女神級小幫手劉品言，讓嚴厲店長庹宗康一秒變暖男。

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▲之前的小幫手來餐廳用餐。（圖／TVBS提供）
▲之前的小幫手來餐廳用餐。（圖／TVBS提供）
這次出任務，由楊銘威跟吳映潔一同去採指定食材「甜桃」，最終決定，要把「甜桃」，做成醬放在九孔旁邊。楊銘威從調酒師回歸二廚身分，一肩扛下「甜桃醬」的任務，證明自己廚藝大躍進。首次做「甜桃醬」，中途雖然出現一些小狀況，被「甜點師傅」吳映潔及大廚姚元浩指點一番。最終成果，由姚元浩驗收後驚呼:「天啊！這醬真的太好吃了。」讓楊銘威得意的表示自己學習能力很強。

▲主持人決定做招牌料理來招待。（圖／TVBS提供）
▲主持人決定做招牌料理來招待。（圖／TVBS提供）
本集的小幫手是劉品言，女神一駕到，各位男性主持人立刻變成「暖男」。劉品言吃著庹宗康買的愛心早餐，楊銘威看到驚訝地說：「只有妳來，康哥說隨便坐，其他人來從早忙到晚也沒東西吃，其他集的幫手看到應該會吃醋。」最終結束，劉品言則表示真的有累到，喝完第一口水，下次喝到已經是兩個小時過去，但只希望把最好的服務帶給大家。

▲劉品言幫忙掃地。（圖／TVBS提供）
▲劉品言幫忙掃地。（圖／TVBS提供）
本次前來用餐的客人是之前的小幫手海裕芬、是元介、張棋惠、陳妤及All in five。剛進門，姚元浩就發現大家妝髮整齊，跟來幫忙時的油頭滿面截然不同，海裕芬看著劉品言說：「妳看起來很累，瀏海都分岔了。」大家一邊聊著之前來「老屋」幫忙的趣事，異口同聲的表示「很想偷吃食物」，今天果然實現願望，可以大快朵頤。而海裕芬也職業病發，內場盤子找不到，她立刻正確講出放在哪個櫃子裡，讓吳映潔佩服：「記憶力也太好。」All in five也因為錢帶不夠，以「肉償」洗碗幫忙。

▲All in five 來幫忙洗碗。（圖／TVBS提供）
▲All in five 來幫忙洗碗。（圖／TVBS提供）
TVBS 今年攜手好看娛樂製作全新類型綜藝節目《來吧！營業中》，除了是明星開餐廳之外，節目中食材也將與在地小農結合，提倡農產品。TVBS在做媒體轉型的過程中持續投資內容，不只在影集上，接下來也會投入更多資金在台灣綜藝上。《來吧！營業中》每週六晚間8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》，每週上架新集數，更多精彩內容敬請期待。（編輯：楊穎軒）

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