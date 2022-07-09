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台師大百年校慶美術展　虛實同步欣賞大師作品

▲國立台灣師範大學慶祝100週年校慶，邀請百位美術系校友在師大美術館展出119件作品。（圖／台灣師範大學提供）
▲國立台灣師範大學慶祝100週年校慶，邀請百位美術系校友在師大美術館展出119件作品。（圖／台灣師範大學提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-09 17:20:11

國立台灣師範大學慶祝100週年校慶，邀請百位美術系校友在師大美術館展出119件作品，其中包括多名國家文藝獎得主，實體展期至7月16日止，今（10）日特別推出「3D線上展」，讓擔心疫情無法出門的民眾，能透過虛擬實境輕鬆看展。

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為慶祝100週年校慶，台師大舉辦《百年校慶校友美術創作邀請展》，總共展出119件作品，受邀開展校友包括4名國家文藝獎得主、5位行政院文化獎得主、6位榮獲藝術教育貢獻獎終身成就獎，媒材有油畫、壓克力、水彩、版畫、攝影、水墨、膠彩、書法、複合媒材、立體件等，相當廣泛，參展者包含從民國41年到74年畢業校友，規模盛大，展現台師大長期培育藝術人才豐沛的創作能量。

開展至今受到各界人士到場支持，更有許多校友揪團特地「回娘家」看展，參展藝術家如鄭善禧、鐘有輝、廖修平、簡錫圭、王秀雄、樊湘濱、劉國松、羅芳等臺灣美術界重量級老師，也陸續到場與現場參觀者互動。

展期至7月16日止，明（10）日加開一日，且僅下週一（11日）閉館一日，即日起也特別推出「3D線上展」，讓擔心疫情無法出門的民眾，透過虛擬實境彷彿親臨現場，隨時隨地都能輕鬆看展。

線上3D展間共有環景遊覽、作品導覽、自由探索等3種模式提供選擇。「環景遊覽」可自動播放360度展場全貌，適合大略瀏覽；「作品導覽」可依序觀看作品，並顯示說明文字，以便觀眾對作品和作者進行深入了解；「自由探索」則類似地圖街景功能，觀眾可線上暢遊展場空間，自由點選感興趣的作品了解詳細資料。

台師大校長吳正己指出，百年校慶是台師大回顧過去、展望未來的歷史節點，台師大對藝術領域有深厚影響力，美術系更是台灣視覺藝術人才培育重鎮，此次展出體現了台師大近一世紀的藝術能量，以及對臺灣藝術創作、理論、教育深厚及長遠的貢獻。

此次參展119位藝術家中，目前共有75位藝術家已同意捐贈作品，台師大表示，校友藝術家的慷慨捐贈，為未來的美術研究、美術教育，提供堅實的基礎，更自信往下個百年邁進。

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