台師大百年校慶美術展　虛實同步欣賞大師作品

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開展至今受到各界人士到場支持，更有許多校友揪團特地「回娘家」看展，參展藝術家如鄭善禧、鐘有輝、廖修平、簡錫圭、王秀雄、樊湘濱、劉國松、羅芳等臺灣美術界重量級老師，也陸續到場與現場參觀者互動。
展期至7月16日止，明（10）日加開一日，且僅下週一（11日）閉館一日，即日起也特別推出「3D線上展」，讓擔心疫情無法出門的民眾，透過虛擬實境彷彿親臨現場，隨時隨地都能輕鬆看展。
線上3D展間共有環景遊覽、作品導覽、自由探索等3種模式提供選擇。「環景遊覽」可自動播放360度展場全貌，適合大略瀏覽；「作品導覽」可依序觀看作品，並顯示說明文字，以便觀眾對作品和作者進行深入了解；「自由探索」則類似地圖街景功能，觀眾可線上暢遊展場空間，自由點選感興趣的作品了解詳細資料。
台師大校長吳正己指出，百年校慶是台師大回顧過去、展望未來的歷史節點，台師大對藝術領域有深厚影響力，美術系更是台灣視覺藝術人才培育重鎮，此次展出體現了台師大近一世紀的藝術能量，以及對臺灣藝術創作、理論、教育深厚及長遠的貢獻。
此次參展119位藝術家中，目前共有75位藝術家已同意捐贈作品，台師大表示，校友藝術家的慷慨捐贈，為未來的美術研究、美術教育，提供堅實的基礎，更自信往下個百年邁進。