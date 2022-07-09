輕軌美術館至大順路段10月通車 陳其邁：實現交通平權
高雄環狀輕軌美術館至大順路段(C20-C24)預計今年10月通車，目前軌道工程全面施工，平均進度超前達60%，市長陳其邁今(9)日上午由立法委員趙天麟及市議員簡煥宗、李喬如、李雅慧陪同，前往視察愛河之心(C24)特色車站施工進度，慰勞施工團隊辛勞。陳其邁表示，市府持續建構高雄捷運路網，包括輕軌、捷運黃線、捷運小港林園線、捷運岡山路竹延伸線「四線齊發」，促成輕軌、捷運等串連南高雄與北高雄的交通，以及市區環狀路網的規劃，便捷交通路網，並藉由聯合開發，讓各捷運站成為市民生活、居住、休閒、消費中心。
陳其邁表示，上任後第一件事情，就是把停工兩年的輕軌加速趕工，希望今年目標到博愛路，明年輕軌成圓，另外今年捷運建設四線齊發，包括輕軌美術館到大順路段通車、捷運紅線延伸至路竹已經動工、捷運黃線今年底動工、捷運紅線小港林園延伸線環評通過，綜合規劃報告送交通部至行政院待核定。
此外，陳其邁提到輕軌美術館站(C20)到愛河之心站(C24)，原先預計於今年12月底完工，感謝捷運局同仁及施工團隊的努力，配合10月7日至23日台灣設計展舉辦，將提早到今年10月完工，屆時民眾可從左營高鐵站轉乘高捷紅線到凹子底，再搭乘輕軌到美術館、駁二或鼓山哈瑪星等，共襄盛舉高雄的藝術盛事。
陳其邁指出，每一個輕軌站的設計都會考慮在地特色，包括美術館站請館方同仁在設計上提供意見，能夠跟美術館做整合，聯合醫院站為方便長輩、小朋友就醫，希望達到交通平權，讓社會上每一個人都能夠親近、平安的使用大眾運輸工具，沒有城鄉的差別，更不能有南北的差距。
據中央客委會統計，高雄約有40萬的客家人口，較幾年前增加了5萬人，可能比新竹縣市還多，陳其邁說，愛河之心站(C24)結合在地文化及客家意象元素，保留在地文化意涵，兼具人文關懷，而捷運站凹子底站也保留了原先的地名，呈現高雄多元文化之美，讓城市更加包容和偉大。
輕軌愛河之心C24車站建築設計融合客家剪紙意象作為車站特色，結合客家藍色系花布設計元素融入都市景觀，創造人文藝術的樂活城市；其緊鄰富邦凹子底商業區，提供未來商業旅客往來並可與捷運紅線互相轉乘，特殊的客家剪綵配合光影折射的視覺外觀，預料將成為另一個新的打卡景點。