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高市疫情穩定緩降中　假期旅遊或聚會等應落實防疫新生活

▲高雄市今天新增3,115例確診個案盛行率達16.97%。衛生局簡任技正潘炤穎也評估整體疫情仍持續穩定緩降中，民眾仍應落實「防疫新生活」。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增3,115例確診個案盛行率達16.97%。衛生局簡任技正潘炤穎也評估整體疫情仍持續穩定緩降中，民眾仍應落實「防疫新生活」。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-09 23:59:16

高雄市今(9)日公布新增3,115例確診個案、其中有5例為境外移入確診個案，盛行率達16.97%。衛生局簡任技正潘炤穎也評估整體疫情仍持續穩定緩降中，民眾聚會、聚餐、旅遊等活動仍應落實「防疫新生活」。市長陳其邁也認為「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是目前最有效的防疫策略。

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▲７月９日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲７月９日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲７月９日高雄市確診個案暨盛行率。（圖／高市府提供）
▲７月９日高雄市確診個案暨盛行率。（圖／高市府提供）
▲７月９日高雄市醫療防疫能量表。（圖／高市府提供）
▲７月９日高雄市醫療防疫能量表。（圖／高市府提供）
根據統計高雄市目前相關醫療量能，負壓隔離及專責病房共計1,727床，空床率63.9%。居家照護關懷中心仍持續提供完善服務，確診個案居家照護期間如有民生生活問題，於上班時間(週一至週五8:00-17:30)可撥打各行政區生活關懷專線，假日可撥打822-0300 24小時生活關懷專線將有專人受理諮詢服務。

▲確診個案接獲確診簡訊2小時後，即可請親友或同住家人(步行或自駕車、騎車)戴好口罩前往各區得來速領取關懷包。（圖／高市府提供）
▲確診個案接獲確診簡訊2小時後，即可請親友或同住家人(步行或自駕車、騎車)戴好口罩前往各區得來速領取關懷包。（圖／高市府提供）
同時，確診個案接獲確診簡訊2小時後，即可請親友或同住家人(步行或自駕車、騎車)戴好口罩前往各區得來速領取關懷包，領取時間上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

陳其邁認為「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是目前最有效的防疫策略，自6月28日至7月8日，高雄市65歲以上長輩逐戶發單安排社區接種站施打第四劑疫苗，38 行政區於11天期間共84站次已全數完成接種，累計第四劑接種率24.0%（全國平均19.8%）。

▲7/31前，完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。（圖／高市府提供）
▲7/31前，完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。（圖／高市府提供）
潘炤穎也提醒，尚未接種的長輩，可自行前往社區合約基層診所或社區接種站施打疫苗，亦可向區公所預約免費「熱血計程車」接送接種。7/31前，完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。

▲高市府衛生局全球資訊網查詢各合約醫療院所接種資訊，亦可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。（圖／高市府提供）
▲高市府衛生局全球資訊網查詢各合約醫療院所接種資訊，亦可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。（圖／高市府提供）
潘炤穎也強調，因應全球COVID-19 BA.4及BA.5病毒變異株流行，邊境工作者與協助居家檢疫工作人員，仍應提高警覺落實防疫工作。提醒已接種第三劑疫苗滿150天之機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者（包含防疫旅館工作人員、防疫計程車、里幹事、第一線警察、119人員）應儘速接種第四劑疫苗，才能保護自己，也保護職場同事及家人。

Novavax疫苗於昨(8)日已到貨，欲接種Novavax疫苗的民眾可逕上高雄市政府衛生局全球資訊網查詢各合約醫療院所接種資訊，亦可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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