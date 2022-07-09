高市疫情穩定緩降中　假期旅遊或聚會等應落實防疫新生活

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同時，確診個案接獲確診簡訊2小時後，即可請親友或同住家人(步行或自駕車、騎車)戴好口罩前往各區得來速領取關懷包，領取時間上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
陳其邁認為「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是目前最有效的防疫策略，自6月28日至7月8日，高雄市65歲以上長輩逐戶發單安排社區接種站施打第四劑疫苗，38 行政區於11天期間共84站次已全數完成接種，累計第四劑接種率24.0%（全國平均19.8%）。
潘炤穎也提醒，尚未接種的長輩，可自行前往社區合約基層診所或社區接種站施打疫苗，亦可向區公所預約免費「熱血計程車」接送接種。7/31前，完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑。
潘炤穎也強調，因應全球COVID-19 BA.4及BA.5病毒變異株流行，邊境工作者與協助居家檢疫工作人員，仍應提高警覺落實防疫工作。提醒已接種第三劑疫苗滿150天之機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者（包含防疫旅館工作人員、防疫計程車、里幹事、第一線警察、119人員）應儘速接種第四劑疫苗，才能保護自己，也保護職場同事及家人。
Novavax疫苗於昨(8)日已到貨，欲接種Novavax疫苗的民眾可逕上高雄市政府衛生局全球資訊網查詢各合約醫療院所接種資訊，亦可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。