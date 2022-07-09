T1／藍濬毅破阿巴西彈跳紀錄　郭翰被讚是「台灣Jokic」

台灣運彩xT1聯盟2022選秀會下週二（12日）登場，今日聯盟於臺北體育館舉辦選秀體能測試會，44位報名選秀球員僅8人未參加，林子洧、曹薰襄因出征亞洲盃3x3無法參加體測，其餘36位籃壇新銳全都把握機會，在體測會展現體能與球技，期望獲得球團青睞。





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