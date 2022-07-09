T1／藍濬毅破阿巴西彈跳紀錄　郭翰被讚是「台灣Jokic」

台灣運彩xT1聯盟2022選秀會下週二（12日）登場，今日聯盟於臺北體育館舉辦選秀體能測試會，44位報名選秀球員僅8人未參加，林子洧、曹薰襄因出征亞洲盃3x3無法參加體測，其餘36位籃壇新銳全都把握機會，在體測會展現體能與球技，期望獲得球團青睞。
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體測會上午為球員體能測試，共分「基礎身體參數檢測」、「反應折返測試」、「禁區敏捷度測試」、「站立摸高、垂直起跳」、「19公尺短距離衝刺」5大項目，受矚目的選秀大物谷毛唯嘉、邱子軒、白曜誠、董永全、陳孝榕也都現身接受體測，旅日3年的小將呂蔡瑜倫也參加逐夢。
體測結果，台灣科大前鋒藍濬毅展現驚人彈跳力，身高190公分，垂直起跳摸高達326公分，打破去年阿巴西和楊承翰保持的322公分紀錄。健行科大主控谷毛唯嘉也展現出優秀的體能素質，在禁區敏捷度與19公尺短距離衝刺都名列前茅。
除了最受矚目的幾名大專聯賽明星球員之外，這次的分組測試賽中臥虎藏龍，健行科大中鋒郭翰雖然進攻欲望不強烈，但良好的團隊意識受到海神GM李偉誠的稱讚。「我覺得他策應很不錯，有台灣Jokic的感覺。這次沒看到他展現出更多的進攻手段有點可惜。」
而進入職籃後準備轉型3號位的呂蔡瑜倫，自松山高中畢業之後，前往日本打球4年，就讀東北籃球重鎮仙台大學。今年3月完成學業的他，也希望能把自己在日本所學，帶到這個聯盟來。