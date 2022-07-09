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北影24／朱延平奪卓越貢獻獎　拍百部電影感念已故大牌

▲朱延平奪台北電影獎卓越貢獻獎。（圖／記者林調遜攝）
▲朱延平奪台北電影獎卓越貢獻獎。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-09 21:29:252022-07-09 21:42:42

第24屆台北電影獎今（9）晚在中山堂舉行，一生拍過100部以上的電影，導演朱延平奪本屆卓越貢獻獎，邱瓈寬導演擔任獻獎人，朱延平表示：「我的師父蔡揚名說一生只做一件事，就是拍電影，我也一樣，接下來我會接李行導演的棒子，做電影界一輩子的終身義工。」

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朱延平上台感謝已故的電影明星，包括許不了、孫越、陶大偉、吳孟達、顧寶明等等，他坦言：「都是我的老戰友，怎麽諧星帶給別人歡樂，自己卻是走得早，沒有許不了哪有我，吳孟達是我最好的朋友，他們走了我真的很難過。」朱延平坦言合作成龍、劉德華這些大牌壓力很大，拍林志穎、吳奇隆這些偶像，最珍惜他們的純真感，朱延平自己最愛拍的是小朋友，像是郝劭文、釋小龍、顏正國、小彬彬，新人都很可愛，導演說什麼就做什麼。

朱延平表示傳承的感覺真好，「李行講好幾次我是接班人，他走了我真的要接，不接就沒人。」問他相中誰接班？朱延平說：「我期待邱瓈寬。」邱瓈寬則說：「我很幸運出道跟著朱延平工作，從場記做到監製，朱導帶給大家歡笑、帶給國片票房，早年工作環境複雜，承受社會人士的干預，像是臨時改劇本加戲、男女主角沒辦法同一天到，很多不可思議的難題被他化解。」

邱瓈寬也表示一日為師終身為父，「朱延平是我見過最快最準的導演，一年可以拍很多部電影，每一部都賣座，可以說是撐起電影產業鏈，很多人有工作有飯吃，業界很多優秀的人受他照顧，說他是大家長也不為過。」

今年典禮主持人由阿Ken（林暐恆）連莊，《誰先愛上他的》阿山領軍樂團「四分衛」，睽違9年擔任表演嘉賓，帶來經典電影組曲《酒矸倘賣無》、《抉擇》、《魯冰花》、《盡在不言中》、《I Love U》，向「親情」電影致敬，邱澤、許瑋甯、林依晨、楊祐寧、楊謹華、莫子儀、陳喬恩等擔任頒獎嘉賓，星光閃耀。

2022台北電影獎頒獎典禮敬請鎖定東風衛視台現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播，更多放映及活動資訊請上台北電影節官方網站、Instagram或FACEBOOK粉絲專頁查詢。

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