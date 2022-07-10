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星巴克「限時兩天」全品項買一送一　大苑子第二杯免費

▲喝星巴克的時候又到了，7/11、7/12限時兩天全品項買一送一。（圖／Claire提供）
▲喝星巴克的時候又到了，7/11、7/12限時兩天全品項買一送一。（圖／Claire提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-10 00:07:532022-07-10 00:24:59

高級咖啡喝起來，減少周一上班憂鬱感。星巴克為了慶祝7-11亞洲第1萬店開幕，7/11、7/12明後兩天推出「全品項」買一送一，活動期間每天上午11點到晚上8點，到店購買兩杯大杯以上相同飲料，全品項都享買一送一，每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取。

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等不及明天開喝，外送平台foodomo現也有星巴克外送優惠，即日起至7月15日前，外送下單特大杯那堤、抹茶奶霜星冰樂，全日時段皆享第二杯免費，也就是買一送一。

▲天氣熱懶得出門，特大杯抹茶奶霜星冰樂外送買一送一，平均單杯90元。（圖／foodomo提供）
▲天氣熱懶得出門，特大杯抹茶奶霜星冰樂外送買一送一，平均單杯90元。（圖／foodomo提供）
而全家超商周末好康進入最後一天，還沒把握霜淇淋買一送一的消費者得趕緊跟上。今（10）日限定最後一天用全盈+PAY買霜淇淋，不限口味皆買一送一。除此之外，大杯極選拿鐵、蜜香玫瑰紅茶也是最後一天買一送一，不過大杯極選拿鐵第二杯是先發放小白單，下周起（7/11至7/17）在原店憑券兌換第2杯。

愛喝手搖飲的話，大苑子連續整個七月都推出買一送一，看準炎熱天氣想喝果汁消暑的需求，大苑子7月舉辦「歡聚分享月」，全台82間指定門市每周推出一款鮮果飲品買一送一，今（10）日是「火龍果翡翠」買一送一，明起新的一周則是「春熙柳橙翡翠」，7/18至7/24為「檸檬愛玉」，最後一周7/25至7/31壓軸是「百變火龍果冰沙」買一送一。

▲大苑子今（10）日在全台82間指定門市推出「火龍果翡翠」買一送一。（圖／業者提供）
▲大苑子今（10）日在全台82間指定門市推出「火龍果翡翠」買一送一。（圖／業者提供）

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