《原子少年》金星奪本周最高分！火星慘遭淘汰 坤達哭了

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過去一直給人「鄰家男孩」形象的地球，此次帶來壞壞曲風《Crush on》，加上舞蹈機器林煥鈞的加入，讓坤達產生錯覺的說：「有土星的既視感，土星的能量灌注在地球，看得滿過癮。」曾與他們合作《那不是雪中紅》的王子（邱勝翊）則表示：「賞心悅目！」此外，林佳辰的姊姊也到場支持，他爆料弟弟過去比賽結束在家偷哭，林佳辰立即解釋：「前一陣子沒有表現好，我就很難過，那時候姊姊跟爸爸媽媽，我有兩個姊姊，他們就很關心我。我很常穿一雙很破的鞋子，他們覺得我是因為節省，我姊姊就送我一雙新的鞋子，但其實真的很謝謝你們支持我，但我穿破鞋單純只是因為想耍帥。」
今晚最後一組表演的火星，帶來《萬萬不可的引力》，成員感謝土星曹家齊的加入，有他的魔鬼訓練，大家才能夠進步，「他是魔鬼教練，嚴格操練大家，但是為了大家著想，只希望大家有最好的舞台」，從木星移到火星的陳治廷，也被姊姊爆料去年在家每天練舞，很開心看到弟弟有所成長；陳治廷昔日戰友羅奕傑更是衝上台給予擁抱，很開心治廷還有機會站上舞台。
本集5顆行星分數揭曉，分別為第一名金星（79.8分）、第二名天王星（79.6分）、第三名地球（79.5分）、第四名水星（79.25分）、最後一名火星（77.8分），火星確定無法進入決賽，結果令導師、現場觀眾相當不捨。
《原子少年》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube首播，本集陪看成員為主持陳峻廷，來賓夏浦洋、蔡朕、許孟維、陳廷軒、周子翔、黃文廷。