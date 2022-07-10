COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《原子少年》金星奪本周最高分！火星慘遭淘汰 坤達哭了

▲金星得第一名。（圖／野火娛樂）
▲金星得第一名。（圖／野火娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-10 22:26:312022-07-10 23:35:27

選秀節目《原子少年》今（10日）播出第11集「萬有引力（下）」，5組行星金星、地球、火星、天王星、水星分數揭曉，第一名是金星以79.8分，最後一名火星以77.8分慘遭淘汰，與火星有革命情感的導師坤達忍不住泛淚，場面令人鼻酸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金星穿上高跟靴帶來《Believe in me》。（圖／野火娛樂）
▲金星穿上高跟靴帶來《Believe in me》。（圖／野火娛樂）
本集來到萬有引力下集，金星帶來《Believe in me》表演，成員全部換上高跟靴，舞台上展現「力與美」的畫面，獲全場滿堂彩，觀眾、導師到其他行星成員皆表示：「好漂亮」、「怎麼可以那麼美？」火星的Max更是看到目瞪口呆的說：「沒有掌聲的表演，才是讓人最感動的，我看到忘記拍手！」DD52學姊林易沄則感嘆「現在女團不好當」，給予高度評價：「力與美完全做到，貨真價實的維納斯！」

▲地球的表演有土星既視感。（圖／野火娛樂）
▲地球的表演有土星既視感。（圖／野火娛樂）
過去一直給人「鄰家男孩」形象的地球，此次帶來壞壞曲風《Crush on》，加上舞蹈機器林煥鈞的加入，讓坤達產生錯覺的說：「有土星的既視感，土星的能量灌注在地球，看得滿過癮。」曾與他們合作《那不是雪中紅》的王子（邱勝翊）則表示：「賞心悅目！」此外，林佳辰的姊姊也到場支持，他爆料弟弟過去比賽結束在家偷哭，林佳辰立即解釋：「前一陣子沒有表現好，我就很難過，那時候姊姊跟爸爸媽媽，我有兩個姊姊，他們就很關心我。我很常穿一雙很破的鞋子，他們覺得我是因為節省，我姊姊就送我一雙新的鞋子，但其實真的很謝謝你們支持我，但我穿破鞋單純只是因為想耍帥。」

▲火星表演《萬萬不可的引力》。（圖／野火娛樂）
▲火星表演《萬萬不可的引力》。（圖／野火娛樂）
今晚最後一組表演的火星，帶來《萬萬不可的引力》，成員感謝土星曹家齊的加入，有他的魔鬼訓練，大家才能夠進步，「他是魔鬼教練，嚴格操練大家，但是為了大家著想，只希望大家有最好的舞台」，從木星移到火星的陳治廷，也被姊姊爆料去年在家每天練舞，很開心看到弟弟有所成長；陳治廷昔日戰友羅奕傑更是衝上台給予擁抱，很開心治廷還有機會站上舞台。

本集5顆行星分數揭曉，分別為第一名金星（79.8分）、第二名天王星（79.6分）、第三名地球（79.5分）、第四名水星（79.25分）、最後一名火星（77.8分），火星確定無法進入決賽，結果令導師、現場觀眾相當不捨。

《原子少年》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube首播，本集陪看成員為主持陳峻廷，來賓夏浦洋、蔡朕、許孟維、陳廷軒、周子翔、黃文廷。

▲本集「萬有引力」成績揭曉，火星慘遭淘汰。（圖／野火娛樂）
▲本集「萬有引力」成績揭曉，火星慘遭淘汰。（圖／野火娛樂）

「人類最強BODY」美胸投保2200萬！L等級上圍比臉還要大

小三「蛤蜊妹妹」開1次房賺1個包！《戀愛》賠40萬給正宮

成人界模範勞工是「她」!拍700支動作謎片　太敬業人人愛

林襄「只穿胸罩綁頭髮」　13秒片被網友瘋傳：我沒了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀